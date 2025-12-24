Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump aprueba el despliegue de 350 miembros de la Guardia Nacional en Nueva Orleans

Tendrán la misión de apoyar a sus colegas de otras agencias federales encargados de hacer cumplir la ley

24 de diciembre de 2025 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad liderada por los demócratas se produce mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza llevan a cabo una campaña de represión de la inmigración desde principios de mes. (Eric Thayer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La administración Trump está desplegando 350 tropas de la Guardia Nacional en Nueva Orleans antes de Año Nuevo, lanzando otro despliegue federal en la ciudad al mismo tiempo que está en marcha una represión de la inmigración liderada por la Patrulla Fronteriza.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo el martes que los miembros de la Guardia, como han hecho en otros despliegues en grandes ciudades, tendrán la misión de apoyar a los socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Parnell añadió que las tropas de la Guardia Nacional estarán desplegadas hasta febrero.

El gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, elogió al presidente Donald Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por coordinar el despliegue y pronosticó que la presencia de la Guardia tendrá un impacto positivo.

“Nos va a ayudar a reprimir aún más la violencia aquí en la ciudad de Nueva Orleans y en otros lugares de Luisiana”, dijo Landry en una aparición en el programa de Fox News “The Will Cain Show”. “Así que un gran saludo a ambos”.

Los críticos han argumentado que el despliegue de la Guardia Nacional es injustificado y podría causar temor en la comunidad, y señalan que Nueva Orleans ha experimentado en realidad un descenso de los índices de delitos violentos.

El despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad liderada por los demócratas se produce mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza llevan a cabo una campaña de represión de la inmigración desde principios de mes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes han detenido a varios cientos de personas durante las dos primeras semanas de lo que se espera que sea una operación de meses de duración que tiene como objetivo 5,000 detenciones.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

En septiembre, Landry pidió a Trump que enviara 1,000 soldados financiados con fondos federales a las ciudades de Luisiana, citando su preocupación por la delincuencia. Landry ha elogiado a Trump por enviar tropas a otras ciudades, como Washington y Memphis (Tennessee).

Landry también le ha caído bien al presidente. El domingo, Trump anunció el nombramiento del gobernador como su enviado especial a Groenlandia, el estratégico, vasto y semiautónomo territorio de Dinamarca que, según Trump, Estados Unidos necesita controlar.

Nueva Orleans ha estado en camino durante gran parte del año de tener su menor número de asesinatos en décadas, según datos preliminares del departamento de policía de la ciudad. Hasta el 1 de noviembre se habían producido 97 homicidios en 2025, incluidos los 14 juerguistas que murieron el día de Año Nuevo durante el ataque de un camión en Bourbon Street.

Un veterano del ejército estadounidense que conducía una camioneta que llevaba la bandera del grupo Estado Islámico sembró la carnicería en la estridente celebración de Año Nuevo de Nueva Orleans al sortear un bloqueo policial y embestir a los juerguistas antes de morir abatido por disparos de la policía.

El año pasado se produjeron 124 homicidios y 193 en 2023, según datos municipales. Los robos a mano armada, las agresiones con agravantes, los robos de vehículos, los tiroteos y los delitos contra la propiedad también han tendido a la baja.

Nueva Orleans no es ajena a la presencia de miembros de la Guardia Nacional en la ciudad. En enero, 100 miembros de la Guardia fueron enviados a la ciudad para ayudar con las medidas de seguridad tras el atentado con camión del día de Año Nuevo. Los miembros de la Guardia también estuvieron presentes en los principales acontecimientos de la ciudad este año, como la Super Bowl y el Mardi Gras.

Donald TrumpNueva OrleansMilitaresICE-HSIInmigrantesDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
