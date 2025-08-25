Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
84°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Taxistas amenazan con paralizar Nueva York: conoce la razón

Portavoces del gremio denunciaron la nueva modalidad como un “cáncer que hay que erradicar”

25 de agosto de 2025 - 5:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nissan NV200 Taxi en la ciudad de Nueva York.
La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos, por el momento en modo de prueba, para robotaxis o vehículos autónomos, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, que comenzó desde hoy con sus coches en sectores de Manhattan y de Brooklyn.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Federación de Taxistas de Nueva York advirtió ese lunes a la gobernadora Kathy Hochul, al alcalde Eric Adams y a legisladores que paralizarán la ciudad si no detienen “inmediatamente” el funcionamiento de robotaxis, operados por la empresa Waymo, que comenzó hoy a probar hoy los primeros cinco vehículos robotizados en la ciudad.

RELACIONADAS

Fernando Mateo, portavoz de la Federación, comparó a los vehículos autónomos con “un cáncer que hay que erradicar” y aseguró que si eso no ocurre, 200,000 mujeres y hombres que trabajan como taxistas -incluidos los taxis amarillos- perderían el empleo con el que sustentan a sus familias. Estimó que al menos un millón las personas dependen de su trabajo.

Advirtió que si las autoridades no detienen a Waymo, “vamos a parar la ciudad” no saliendo a trabajar en los cinco condados, y explicó que en los barrios de la ciudad operan unos 100,000 vehículos, conocidos como taxis sin medallón (que no pueden acceder al centro de Manhattan).

“Hoy Waymo empieza a probar cinco vehículos (robotaxis) en la ciudad y eso es inaceptable”, afirmó Mateo, rodeado de un grupo de chóferes que portaban carteles de “No a Waymo”,“Waymo no es bienvenido aquí“, “Waymo? Way No”, entre otros.

La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos, por el momento en modo de prueba, para robotaxis o vehículos autónomos, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, que comenzó desde hoy con sus coches en sectores de Manhattan y de Brooklyn.

“Programa tu hora de recogida, nosotros nos encargamos del resto. Ahora puedes planificar tu viaje con Waymo con antelación, como tú quieras”, señala el mensaje de Waymo en su página de X.

A diferencia de otras ciudades en Estados Unidos donde ya operan estos vehículos autónomos, estos taxis tendrán que tener un especialista capacitado al volante, puesto que la ley de este estado exige que la compañía tenga un conductor presente en todo momento, aunque el vehículo sea autónomo.

La empresa ya opera este tipo de coches en partes de las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, en California donde están agregando a Silicon Valley, y en Phoenix (Arizona). En Austin (Texas) y Atlanta (Georgia) opera a través de la aplicación Uber, según su página, que indica además que el próximo año tienen previsto llegar a Washinton DC.

Mateo advirtió además que permitir este tipo de taxis en la ciudad “es sumamente peligroso” para los neoyorquinos porque esos vehículos no están preparados para reaccionar ante una emergencia con ambulancias, bomberos u otra situación que amerite de una pronta respuesta de quien esté al volante.

“La ciudad de Nueva York tiene el tráfico más concurrido e impredecible del mundo. Nuestras calles están llenas de escolares, personas mayores, repartidores, policías, bomberos y servicios médicos de emergencia, que dependen de conductores humanos capaces de tomar decisiones instantáneas que salvan vidas. Ningún robot ni algoritmo puede replicar eso”, aseguró.

Tags
Breaking NewsManhattanNueva YorkTaxistas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: