Tirador de Minneapolis no mostró señales de alerta, asegura dueño de armería

St. Louis Park— El tirador que mató a dos escolares e hirió a otras 21 personas en una iglesia católica en Minneapolis fue captado en video visitando una armería en las afueras de la ciudad el fin de semana anterior al ataque, pero el dueño de la tienda dijo el jueves que su personal no vio señales de alerta en su conducta.

El video muestra que Robin Westman pasó alrededor de 40 minutos en Frontiersman Sports en St. Louis Park el 23 de agosto. a The Associated Press. Westman ya había pasado las verificaciones de antecedentes requeridas y tenía un permiso válido para comprar el arma, dijo.

Pero el revólver no fue una de las armas que Westman usó en los tiroteos en la Iglesia de la Anunciación el 27 de agosto, cuando estaba llena de estudiantes de la Escuela Católica de la Anunciación afiliada que se habían reunido para su primera misa del año académico. Los investigadores recuperaron un rifle semiautomático de estilo de asalto, una escopeta y una pistola diferente en la escena, y dijeron que Westman tenía derecho legal a comprarlos. Krause dijo que ninguno provenía de su tienda.

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis.

Westman, de 23 años, asistió a la escuela para octavo grado y la madre de Westman anteriormente trabajó para la parroquia, pero los investigadores aún están tratando de determinar un motivo. Westman murió por suicidio después de disparar 116 rondas de rifle a través de las vidrieras de la iglesia.

Como informó por primera vez KSTP-TV, el video de seguridad muestra a Westman manipulando varias armas de fuego y hablando con empleados y otros clientes. Krause no estaba en la tienda en ese momento, pero dijo que compartió de inmediato el video con los investigadores y está cooperando con ellos.

Krause enfatizó que nada en la conducta de Westman generó ninguna preocupación entre su personal, quienes, según dijo, están capacitados para detectar señales de alerta.

“Esta persona dijo todas las cosas correctas, marcaron todas las casillas correctas, hicieron todas las preguntas, fueron amables, habladores, hacían bromas, reían, conocían las armas, manipularon muchas armas que no eran el tipo de armas que uno pensaría que son de interés para alguien que busca hacer un tiroteo masivo”, dijo Krause a AP.

Krause dijo que sus empleados tienen una amplia experiencia en la selección de malos actores, compradores de paja, personas que son homicidas, suicidas, mentalmente inestables o bajo la influencia del alcohol o las drogas. Pero dijo que nada se destacó con Westman.

“Todavía lo estamos revisando”, dijo Krause. “Todavía nos estamos rascando la cabeza pensando, ‘¿Qué nos perdimos? ¿Qué podríamos haber hecho?’ Pero siempre termina con la respuesta de ‘nada’. Simplemente no había nada allí. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan única”.

El gobernador demócrata Tim Walz dijo el martes que tiene la intención de convocar una sesión especial de la Legislatura de Minnesota para abordar la seguridad de las armas y las escuelas, y sugirió que una prohibición de armas de asalto estaría en su lista de propuestas, que aún está desarrollando. Pero sería muy difícil que algo pasara por la Legislatura estrechamente dividida sin al menos algún apoyo bipartidista.

Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el jueves una lista de propuestas que carecen de restricciones al acceso a las armas de fuego. Pide un aumento de la financiación para la seguridad escolar y para los oficiales de recursos escolares, incluso para las escuelas privadas. También prohibirían a los distritos prohibir a los oficiales de recursos escolares, como lo han hecho Minneapolis y algunos otros distritos.

El Partido Republicano de la Cámara también pidió más camas de tratamiento de salud mental y sentencias mínimas obligatorias de prisión para los delincuentes reincidentes que usan armas y para los compradores de paja de armas de fuego que se utilizan en crímenes violentos.