NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tormenta invernal complica los viajes de fin de año en el noreste de Estados Unidos

Para la mañana del sábado, Nueva York había recibido unas tres pulgadas de nieve, casi la mitad de lo pronosticado

27 de diciembre de 2025 - 12:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente de la Patrulla de Carreteras de California conduce por la Ruta Estatal 138 de California a través del barro, cerca de Wrightwood, California. (Wally Skalij)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos debido a la nieve, mientras miles de personas se dirigían a las carreteras y aeropuertos de Estados Unidos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

Para la mañana del sábado, la ciudad de Nueva York había recibido unas tres pulgadas de nieve, casi la mitad de lo pronosticado. Al menos 1,500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes hasta el sábado, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron advertencias de nieve en X el viernes, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a los árboles y cortes de energía. Los pronosticadores dijeron que se esperaba que la tormenta se debilitara para la mañana del sábado.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para más de la mitad del estado. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia para todo Nueva Jersey, “debido a una severa tormenta invernal que causa condiciones climáticas peligrosas, incluyendo nieve intensa, aguanieve y lluvia helada”.

“Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones”, dijo Way en un comunicado. “Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y permitir que las cuadrillas atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad”.

Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
