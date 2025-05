Tragedia en plena fiesta: tiroteo en barco deja unos 10 heridos en Carolina del Sur

Ninguna persona murió a causa del tiroteo en Little River alrededor de las 9:30 de la noche, aunque algunos de los heridos se encontraban en condición crítica, dijo la policía del condado Horry en un comunicado.

Al menos una persona que no resultó baleada fue trasladada al hospital , informó la policía.

Un volante en línea promocionaba una fiesta a realizarse la noche del domingo en la que habría un DJ en un crucero de tres horas que terminaba a las 9:00 p.m. Una mujer que respondió al número de teléfono que aparecía en el volante declaró el lunes que estaba angustiada después de que sus amigos fueron baleados, pero luego dijo que no quería hablar más y colgó.

La persona que respondió al teléfono en la empresa propietaria del barco dijo que no quería hablar con la prensa.

No se han realizado arrestos mientras los detectives continúan investigando , informó la policía.

“La cirugía resultó mejor de lo que esperaban”, dijo Evans a The Post and Courier después de que su hijo no necesitó de clavos en el pie o el tobillo. “Va a estar bien”.