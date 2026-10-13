Tragedia en Six Flags: un hombre muere al salir expulsado de una montaña rusa

La Policía está investigando el caso después de que un hombre cayera y muriera desde una montaña rusa en un parque Six Flags cerca de Atlanta, ante la mirada de otros visitantes del parque de diversiones mientras era lanzado desde la atracción.

Las autoridades no han confirmado cómo falleció el hombre el lunes en Six Flags Over Georgia, en Austell, a unas 15 millas al noroeste de Atlanta. No se ha dado a conocer información sobre el estado de salud de varias otras personas que resultaron heridas.

Los detectives de la unidad de delitos graves del Departamento de Policía del Condado de Cobb están investigando el caso.

Las autoridades y Six Flags no identificaron la atracción relacionada con la muerte del hombre, pero las estaciones de televisión locales mostraron imágenes de pasajeros siendo evacuados de la montaña rusa Goliath.

Logan Conner dijo que estaba en el Goliath con su prometida cuando vio al hombre levantarse de su asiento.

PUBLICIDAD

“El hombre empezó a levitar en el aire de lado”, le dijo a la NBC. “Hicimos contacto visual directo con él”.

Britny Landry ya se había subido a la atracción ese mismo lunes por la mañana y estaba esperando en la fila para volver a subirse. Podía ver parte de la pista del Goliath.

“Solo miramos, y vi a alguien salir volando”, le dijo a KTVU-TV. Comentó que al principio no estaba segura de si eso era lo que había visto. “Quizás alguien llevaba una bolsa o algo así”.

Six Flags Entertainment Corporation cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis parques de diversiones, “por precaución”, según un portavoz de la empresa, quien señaló que los miembros del personal y las autoridades locales respondieron de inmediato y que el parque está cooperando con la investigación.

“Nos entristece profundamente el incidente ocurrido hoy con un visitante en nuestro parque”, dijo el portavoz, y agregó que la empresa está brindando apoyo a los visitantes y al personal que se vieron afectados.

La policía y Six Flags no respondieron de inmediato el martes a los mensajes en los que se solicitaba información adicional. También se envió un mensaje a la Oficina Estatal del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios solicitando comentarios.

Goliath, que se inauguró en 2006, alcanza una velocidad máxima de 70 mph y tiene una altura de 200 pies, según el sitio web del parque.

Durante unos tres minutos y medio, los pasajeros “se abren paso por curvas cerradas y se elevan sobre colinas colosales”, según indica el sitio web.

PUBLICIDAD

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, dijo que ya se ha notificado a los familiares más cercanos del hombre fallecido.

“No puedo imaginar el horror que vivieron hoy los clientes y los empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, dijo Cupid. “Todos estamos tratando de entender cómo pudo suceder algo tan devastador en un lugar que ha brindado recuerdos tan felices a generaciones de familias”.

El parque es un elemento clave del turismo del condado y atrae a visitantes de todo el sureste, dijo Cupid.

Esta muerte sería, al menos, la séptima en el parque de Georgia, incluyendo una ocurrida en 2006 en la que un hombre sufrió lo que probablemente fue un ataque al corazón en la montaña rusa Goliath, según el bufete de abogados Doan, que lleva un registro de los accidentes en parques de diversiones y representa a las víctimas.

Además, esto ocurre menos de dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el retiro de su famosa montaña rusa X2 a raíz de demandas en las que se alegaban lesiones cerebrales graves causadas por la atracción. El parque llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda por muerte por negligencia presentada por la familia de un hombre de 22 años que falleció tras montarse en la montaña rusa en 2022.

El año pasado, un hombre de 32 años falleció a causa de lesiones por impacto contundente tras montarse en una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Su muerte se consideró accidental.

1 / 18 | 10 nuevas atracciones de los parques temáticos que no te debes perder. Disney’s Hollywood Studios en Orlando tendrá este verano la apertura de Toy Story Land en Pixar Place. (AP) 1 / 18 10 nuevas atracciones de los parques temáticos que no te debes perder Disney’s Hollywood Studios en Orlando tendrá este verano la apertura de Toy Story Land en Pixar Place. (AP) Compartir

—-