Tras disputa con Donald Trump, Elon Musk podría perder miles de millones de dólares

El analista automotriz de Telemetry Insight, Sam Abuelsamid, bromeó: “Dado que Trump no tiene antecedentes de represalias contra adversarios percibidos, probablemente dejará pasar esto”. Pero, en una nota más seria , aseguró que ve problemas en el futuro para el magnate tecnológico.

Trump y el gobierno federal también podrían perder por una disputa prolongada, pero no tanto como Musk.

Un portavoz de la NHTSA dijo que la investigación está en curso y que la agencia “tomará cualquier medida necesaria para proteger la seguridad vial”. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) también ha investigado la seguridad de los autos Tesla, pero el estado de esa investigación no está claro. El DOJ no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

1 / 9 | FOTOS: Donald Trump compra un Tesla y lo promociona en la Casa Blanca. El presidente buscó un nuevo Tesla en la entrada de la Casa Blanca el martes y eligió un sedán rojo brillante para mostrar su apoyo a la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk. - The Associated Press

Mientras Musk y Trump se enfrentaban a golpes el jueves, los senadores republicanos insertaron un nuevo lenguaje en el proyecto de ley de presupuesto de Trump que eliminaría las multas para los autos a gasolina que no cumplen con los estándares de economía de combustible. Tesla tiene un próspero negocio secundario vendiendo “créditos regulatorios” a otros fabricantes de automóviles para compensar sus déficits.

Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios.

Musk sabía todo esto cuando le respondió a Trump que SpaceX comenzaría a desmantelar su nave espacial Dragon. Pero no está claro qué tan seria era su amenaza. Varias horas después, en respuesta a otro usuario de X, dijo que no lo haría.

No está claro cuánto jugó la política un papel y cuánto es puro negocio.

El viernes, The Associated Press confirmó que India había aprobado una licencia clave para Starlink. Al menos el 40% de los más de 1.4 mil millones de personas de India no tienen acceso a internet.