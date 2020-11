Luego de que las cadenas de televisión y los principales medios de comunicación proyectaran a Joe Biden como el presidente electo, el actual mandatario Donald Trump volvió a expresar su rechazo a declararse derrotado y señaló, nuevamente, sin evidencias, que hubo fraude en el conteo de votos de las elecciones del 3 de noviembre.

“No se permitieron observadores dentro de los cuartos (donde se contaban los votos). Yo gané la elección, tuve 71 millones de votos legales. Cosas malas pasaron que a nuestros observadores no se les permitió ver. Nunca ha pasado antes. Millones de papeletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron”, acusó Trump, sin fundamentos, en un tuit.

De inmediato y como ha ocurrido con la mayoría de las recientes publicaciones de Trump, Twitter marcó como dudoso el tuit señalando que no hay evidencia de fraude como plantea el presidente.

Más temprano, cuando se informó de la victoria de Biden, Trump se negó a reconocerlo como presidente electo y dijo que era un intento de “sus aliados de los medios de comunicación" para que no “se exponga la verdad. El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar”.

Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el vencedor final. En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”, agregó en declaraciones escritas mientras se encontraba en su campo de golf en Sterling, Virginia.

Advirtió, además, que a partir del lunes su campaña le dará seguimiento a los casos que tiene en los tribunales para asegurarse de que las leyes electorales sean implementadas.

“Es impactante que la campaña de Biden se reúsa a aceptar estos principios básicos y quiere contar boletas aunque seas fraudulentas, manufacturadas, o emitidas por votantes ineligibles o fallecidos”, sostuvo en el comunicado.

Choca con la realidad

Trump fue un mandatario improbable que desafió las leyes de la gravedad política, un empresario de bienes raíces y estrella de reality shows que ascendió al máximo cargo nacional. Pero ahora se ha estrellado con la realidad.

Pero a fin de cuentas, sus bulliciosos mítines, maquinaria política y fuerza de voluntad no pudieron imponerse a la realidad de su profunda impopularidad y de la devastadora pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 236,000 personas en Estados Unidos y ha dejado a millones más sin empleo.

Aun así, su actitud combativa hacia la política -sus bravuconadas en Twitter, su rencor hacia sus adversarios y su inclinación por aislar a Estados Unidos del resto del mundo- dejó su marca en todos los niveles de gobierno y en otras esferas también. Y su desempeño electoral, mejor al que se preveía a pesar de su derrota ante el candidato demócrata Joe Biden, presagia que la tendencia perdurará durante generaciones en el gobierno y en el activismo político.

Habrá que ver qué termina haciendo Trump una vez que Biden asuma la presidencia el 20 de enero. ¿Se dedicará a jugar golf? ¿Fundará su propio canal de televisión? ¿Intentará postularse nuevamente? Y lo más inmediato: ¿Seguirá resistiéndose a este resultado electoral?

“Definitivamente creo que Trump seguirá involucrado en la política, y definitivamente creo que será uno de los que se postularán en el 2024. A él no le gusta perder”, declaró Mick Mulvaney, quien fue jefe de despacho de Trump, en una entrevista online con el Institute of International & European Affairs.

Trump sigue teniendo su popular cuenta de Twitter y las simpatías del canal de televisión Fox News, mediante los cuales puede dirigirse a sus seguidores incondicionales, quienes desde hace meses creen que no había manera de que él perdiera a menos que hubiera trampa, y que incluso declararon, falsa y prematuramente, que Trump había ganado.

En tanto no surja un sucesor que dirija a las filas republicanas -lo que probablemente no ocurrirá sino hasta después de las primarias del 2024- Trump queda como líder de facto de ese partido, al que ha esculpido a su imagen.

“Aun en la derrota, Donald Trump ha superado las expectativas y ha ayudado a otros republicanos a hacer lo mismo”, declaró Michael Steel, un consultor republicano. “Seguirá siendo una fuerza poderosa dentro del partido”.

Aun así, la derrota probablemente desatará un debate interno sobre hasta qué punto los republicanos deben seguir siendo leales al trumpismo, dado que podrían retener el control del Senado y aumentaron su presencia en la Cámara de Representantes.

Con información de AP.