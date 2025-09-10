Tribunal de Apelaciones declara inconstitucional la prohibición de portar armas a la vista en Florida

Tallahassee - Un Tribunal de Apelaciones de Florida declaró el miércoles inconstitucional una ley estatal que prohíbe portar armas de fuego a la vista, calificando la ley de incompatible con el derecho a portar armas de la Segunda Enmienda.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito emitió su fallo en un caso derivado del arresto el 4 de julio de 2022 de un hombre que se encontraba en una importante intersección en el centro de Pensacola portando una pistola visible en una funda y una copia de la Constitución de Estados Unidos.

La decisión de un panel de tres jueces revoca la condena de Stanley McDaniels en el condado de Escambia, en el noroeste de Florida. También anula su sentencia, al considerar que el estado no ha demostrado que la ley sea coherente con la “tradición histórica de regulación de armas de fuego” del país.

“Ninguna tradición histórica apoya la prohibición de portar armas a la vista de Florida. Por el contrario, la historia confirma que el derecho a portar armas en público incluye necesariamente el derecho a hacerlo abiertamente”, escribió la jueza Stephanie Ray en una opinión, a la que se unieron las juezas Lori Rowe y M. Kemmerly Thomas.

“Eso no quiere decir que portar armas a la vista sea absoluto o inmune a una regulación razonable”, continuó la opinión. “Pero lo que el Estado no puede hacer es extinguir el derecho por completo para los ciudadanos adultos, respetuosos de la ley y ordinarios”.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aplaudió la decisión en una publicación en X. Ha pedido a los legisladores que aprueben un proyecto de ley sobre portar armas a la vista.

“Esta decisión alinea la política estatal con mi posición de larga data y con la gran mayoría de los estados de la unión”, escribió DeSantis. “En última instancia, el tribunal dictaminó correctamente que el texto de la Segunda Enmienda — ‘para mantener y portar armas’ — dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice”.

Legalizar portar armas a la vista ha sido durante mucho tiempo un objetivo importante de los activistas por los derechos de las armas en el estado, quienes se oponen a la serie de restricciones que la Legislatura de mayoría republicana de Florida implementó tras el tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo en una publicación en X que “apoya plenamente la decisión del Tribunal” de anular la ley estatal, que su oficina tiene la responsabilidad de defender.

“Esta es una gran victoria para los derechos de la Segunda Enmienda de los floridanos”, dijo Uthmeier, y agregó que “nuestro derecho a la autodefensa otorgado por Dios es indispensable”.