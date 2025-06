Mientras los miembros transgénero de la milicia en Estados Unidos enfrentan un plazo para dejar el ejército estadounidense, cientos están tomando el bono financiero para partir voluntariamente. Pero otros dicen que se quedarán y lucharán.

Para muchos, es una decisión desgarradora terminar una carrera que aman y dejar unidades que han liderado o con las que han trabajado durante años. Y están enojados porque la administración de Donald Trump los está obligando a salir con la renovada prohibición de las tropas transgénero.

Los miembros del servicio activo tenían hasta el viernes para identificarse y comenzar a dejar el ejército voluntariamente, mientras que la Guardia Nacional y la Reserva tienen hasta el 7 de julio. Luego, el ejército comenzará las separaciones involuntarias.

La fecha límite del viernes llega durante el Mes del Orgullo y mientras la administración de Donald Trump se enfoca en los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, diciendo que su objetivo es limpiar al ejército de la ‘wokeness’ y restablecer un ‘ethos guerrero’.

“Están cansados de la montaña rusa. Solo quieren irse”, dijo un miembro del servicio transgénero, que planea retirarse. “Es agotador”.

Para otros, es un llamado a las armas.

“Estoy eligiendo quedarme y luchar”, dijo un suboficial de la Fuerza Aérea. “Mi servicio se basa en el mérito, y me he ganado ese mérito”.

Las tropas, que hablaron principalmente bajo condición de anonimato porque temen represalias, dijeron que ser obligados a decidir es frustrante. Dicen que es una elección personal basada en situaciones individuales y familiares, incluso si obtendrían una inyección de efectivo o posiblemente terminarían debiéndole dinero al gobierno.

“Estoy muy decepcionado”, dijo un marine transgénero. “He superado el rendimiento, tengo un historial impecable. Estoy en la cima de cada informe de aptitud física. Me están echando mientras sé que otros apenas se las arreglan”.

Algunas tropas transgénero deciden irse por motivos económicos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que esta es la directiva del presidente Donald Trump y por lo que votó Estados Unidos. El Pentágono, dijo, está ‘dejando atrás la conciencia y la debilidad’ y eso incluye ‘no más tipos en vestidos’.

La senadora Tammy Duckworth de Illinois, una veterana, y otros 22 senadores demócratas han escrito a Hegseth instándolo a permitir que las tropas transgénero sigan sirviendo honorablemente.

Ya, más de 1,000 miembros del servicio se han identificado voluntariamente como transgénero y están programados para comenzar a irse, según estimaciones aproximadas del Departamento de Defensa. Los funcionarios de defensa dicen que hay alrededor de 4,240 tropas transgénero en servicio activo, pero reconocen que las cifras son confusas.

Para muchos, la decisión es financiera.

Aquellos que se vayan voluntariamente recibirán el doble de la cantidad de pago por separación que normalmente recibirían y no tendrán que devolver bonos o costos de matrícula. Aquellos que se nieguen a irse podrían verse obligados a devolver bonos de reenganche u otros bonos de hasta $50,000.

Ese fue el punto de inflexión para Roni Ferrell, una especialista del Ejército en la Base Conjunta Lewis-McChord cerca de Tacoma, Washington.

Ferrell, de 28 años, vive en la base con su esposa y dos hijos y había planeado permanecer en el Ejército durante al menos otra década. Pero dijo que se sintió ‘arrinconada’ para firmar el acuerdo de separación voluntaria, temiendo que tendría que devolver un bono de reenganche de $18,500.

“Mi comandante básicamente dijo que era mi única opción para asegurarme de que mis hijos estén bien atendidos”, dijo Ferrell.

La marine, que ha servido durante más de 25 años, dijo que había planeado quedarse y luchar, pero cambió de opinión. Los abogados, dijo, le dijeron que una separación involuntaria pondría un código en su expediente diciendo que se vio obligada a irse ‘en interés de la seguridad nacional’.

Esa designación, dijo, podría significar que aquellos separados involuntariamente podrían perder sus autorizaciones de seguridad, lo que perjudicaría las perspectivas de trabajo futuras.

En una declaración el viernes, un funcionario de defensa dijo que el código ‘no tiene la intención’ de desencadenar revocaciones de autorización y que la disforia de género no es un requisito de informe de seguridad, según el director de inteligencia nacional. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Cynthia Cheng-Wun Weaver, directora sénior de litigios de Human Rights Campaign, dijo que es importante que las tropas hablen con los abogados generales de sus servicios para asegurarse de que comprendan los diferentes procedimientos que se están implementando.

Otras tropas transgénero planean quedarse a pesar de la prohibición.

El miembro del servicio de la Fuerza Aérea y un oficial transgénero en la Guardia Nacional del Ejército dijeron que planean quedarse y luchar. Las demandas sobre la prohibición continúan y podrían cambiar o bloquear la política.

Para las tropas involucradas en las batallas judiciales como demandantes, irse voluntariamente ahora probablemente perjudicaría su posición en el caso. Para otros, es simplemente dedicación a su carrera.

“Realmente he abrazado la cultura militar, y me ha abrazado a mí”, dijo el miembro de la Fuerza Aérea. “No se trata de dinero. Es la carrera que amo”.

El soldado de la Guardia se hizo eco de ese sentimiento, diciendo que se quedará ‘porque es importante para mí servir. Francamente, soy bueno en eso, estoy bien entrenado, así que quiero continuar’.

Otros sin bonos para devolver o que han estado en el ejército solo por un corto tiempo y no obtendrán mucho en pago de bonificación por separación pueden optar por quedarse y ver qué sucede.

Las tropas de la Guardia Nacional enfrentan un problema particular.

Se podría exigir a los miembros de la Guardia Nacional que se dirigen a su fin de semana de entrenamiento mensual o al entrenamiento anual de dos semanas en junio que vayan, pero que sirvan como el género que se les asignó al nacer.

Eso significa que tendrían que usar uniformes y cortes de pelo de ese género, usar ese baño y ser referidos como ‘señor’ o ‘señora’ según ese género.

Para muchos, eso podría ser casi imposible y crear situaciones incómodas.

“Si tuviera que presentarme al entrenamiento este fin de semana, se esperaría que usara todas las instalaciones femeninas, se esperaría que usara un uniforme de mujer”, dijo el oficial de la Guardia del Ejército, quien hizo la transición a hombre hace unos cinco años y dice que otros en su unidad lo conocen como hombre. “No me veo como una mujer. No me siento como una mujer. Sería perjudicial para el buen orden y la disciplina que me presentara y les dijera a mis soldados, tienen que llamarme ‘señora’ ahora”.

No está claro si las unidades de la Guardia lo están manejando de la misma manera, y podría depender de los estados o comandantes individuales. Algunos pueden permitir que las tropas pospongan el entrenamiento o se tomen una licencia administrativa.

¿Qué sigue para las tropas transgénero?

Los miembros del servicio entrevistados por The Associated Press dijeron que no saben qué sucederá una vez que pase la fecha límite para irse voluntariamente.

Algunos creen que los comandantes de la unidad rápidamente señalarán a las personas y comenzarán las separaciones involuntarias. Otros dicen que el proceso es vago, puede involucrar juntas de revisión médica y podría llevar meses.

El funcionario de defensa dijo el viernes que, a medida que el Pentágono toma estas medidas, ‘tratará a nuestros miembros del servicio con dignidad y respeto’.

Según la directiva de Hegseth, se les dirá a los comandantes militares que identifiquen a las tropas con disforia de género, cuando el sexo biológico de una persona no coincide con su identidad de género, y los envíen a hacerse exámenes médicos para obligarlos a salir del servicio, han dicho funcionarios de defensa. La orden se basa en los controles de salud anuales de rutina, por lo que podrían pasar meses antes de que se programe esa evaluación.