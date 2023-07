Washington — El expresidente Donald Trump alegó este martes que recibió una carta en la que se le informa que es objeto de una investigación del Departamento de Justicia sobre los intentos de deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Trump hizo el reclamo en una publicación en su plataforma Truth Social, diciendo que recibió la carta el domingo por la noche. Tal carta puede preceder a una acusación; Trump obtuvo uno antes de ser acusado el mes pasado en una investigación separada sobre el mal manejo de documentos clasificados.

Un portavoz del fiscal especial Jack Smith, cuya oficina dirige la investigación, no respondió, de inmediato, un correo electrónico en busca de comentarios por parte de The Associated Press.

Los fiscales han arrojado una amplia red en su investigación sobre los intentos de Trump y sus aliados de bloquear la transferencia del poder al demócrata Joe Biden.