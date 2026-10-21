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Trump sopesa convertir la sala de prensa de Casa Blanca en una piscina como su “último legado”

El salón James S. Brady es el lugar de trabajo diario de los periodistas que cubren la Casa Blanca

21 de octubre de 2026 - 8:33 AM

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El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa desde la sala James Brady, en la Casa Blanca. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina y habría declarado en una reunión privada que quiere que este sea su “último legado”, reveló este martes el diario The New York Times.

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Según tres fuentes anónimas citadas por el periódico, Trump habría planteado la idea en varias ocasiones a su exsecretaria de Prensa Karoline Leavitt, quien renunció el 27 de agosto, aunque la propuesta no llegó a materializarse.

La sala de prensa James S. Brady es el lugar de trabajo diario de los periodistas que cubren la Casa Blanca desde hace más de 50 años, por lo que sustituir ese espacio sin ofrecer una alternativa supondría, en la práctica, expulsar a la prensa del complejo presidencial.

La propuesta recuperaría el uso original de ese espacio, donde el presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) mandó construir en 1933 una piscina cubierta como parte de la terapia para sus piernas, afectadas por la poliomielitis.

Richard Nixon (1969-1974) hizo cubrir posteriormente la piscina para habilitar la sala de prensa, inaugurada en 1970.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de $715. 2 millones procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.-April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con $199.1 millones.
1 / 11 | De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal. Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio. - teresa.canino@gfrmedia.com

Desde el primer mandato de Trump (2017-2021) se ha barajado la posibilidad de sacar a la prensa del Ala Oeste de la Casa Blanca y trasladarla al cercano Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Durante décadas, la presencia de reporteros dentro del complejo presidencial, a pocos pasos del Despacho Oval, se ha considerado un símbolo de la libertad de prensa, consagrada en la Constitución estadounidense.

Trump, muy crítico con los medios de comunicación tradicionales, mantiene una batalla judicial para intentar impedir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, a los que acusa de difundir “noticias falsas” sobre él, aunque un juez ha frenado por ahora la medida.

Aunque el mandatario suele comparecer a diario ante la prensa, también protagoniza frecuentes rifirrafes con los reporteros, como ocurrió este martes, cuando mandó callar a uno de ellos y lo llamó “enfermo”.

El presidente, un antiguo magnate inmobiliario, también ha emprendido varias obras en la Casa Blanca con las que busca dejar su legado, entre ellas la construcción de un gran salón de baile que ha obligado a derribar el Ala Este.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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