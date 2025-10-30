Opinión
30 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
Estados Unidos
Un Tribunal de Texas dictamina que los jueces pueden negarse a celebrar matrimonios gay

La orden del Supremo tejano fue criticada por grupos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ y políticos demócratas

30 de octubre de 2025 - 4:14 PM

La decisión anuló la potestad de los estados para prohibir las uniones entre homosexuales y convirtió el matrimonio gay en un derecho constitucional.
La orden del Supremo tejano fue criticada por grupos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ y políticos demócratas. (The Associated Press)
Austin— Los jueces civiles en Texas podrán rehusarse a celebrar matrimonios entre parejas del mismo género, según dictaminó la Corte Suprema de Texas.

En un fallo emitido el pasado viernes, el tribunal dictaminó que los jueces que “se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio” debido a una “creencia religiosa sincera” no están violando las leyes del estado. En concreto, la orden modifica el Código de Conducta Judicial.

La decisión proviene de un caso en el que una jueza en Waco, una ciudad al sur de Dallas, presentó una demanda contra una agencia estatal que la penalizó por no querer casar a parejas del mismo género.

“Por ofrecer una solución para satisfacer una necesidad en mi comunidad mientras me mantenía fiel a mis creencias religiosas, recibí una ‘Advertencia Pública’. Nadie debería ser castigado por eso”, dijo entonces la jueza Dianne Hensley en un comunicado y alegó que se estaba violando su libertad religiosa.

La orden del Supremo tejano fue criticada por grupos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ y políticos demócratas.

“Esta decisión solo erosionará aún más los derechos civiles en Texas (...) y evitará que los dos millones de texanos que se identifican como LGTBQ puedan acceder a los mismos derechos y privilegios que sus contrapartes cisgénero”, escribió la legisladora Jessica González en un comunicado.

El 16 de agosto de 2015, más de 70 parejas se casaron en una boda masiva gay celebrada en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan.Poco antes, el 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en una decisión histórica.En 2024 –período que continúa en revisión–, se registraron, al menos, 455 matrimonios, la mayor cantidad en un año desde que se dio el fallo del Supremo federal en el caso Obergefell v. Hodges.
El 16 de agosto de 2015, más de 70 parejas se casaron en una boda masiva gay celebrada en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá decidir el próximo siete de noviembre si tomará un caso que pone en entredicho el histórico fallo Obergefell v. Hodges, que legalizó el matrimonio homosexual en todo el país.

Al menos nueve estados han aprobado resoluciones o han presentado proyectos de ley instando a la corte a revertir Obergefell, lo que refleja los renovados esfuerzos de legisladores conservadores y grupos de defensa para que la igualdad matrimonial vuelva a estar bajo control estatal.

Breaking NewsTribunal Supremo de Estados UnidosMatrimonio gayTexasComunidad LGBTQ+
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
