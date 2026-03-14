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Un video de una entrega cambió su vida: repartidor de 78 años recibe más de $800,000 en donaciones

Lo que comenzó con un pedido de café terminó convirtiéndose en una historia de empatía

14 de marzo de 2026 - 1:05 PM

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En la imagen, Richard Pulley. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una entrega de café terminó convirtiéndose en una historia de empatía que ha conmovido a miles de personas en Estados Unidos.

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Richard Pulley, un repartidor de comida de 78 años que trabaja para la plataforma DoorDash, recibió una inesperada ola de apoyo luego de que una mujer en Tennessee compartiera en redes sociales un video que mostraba el esfuerzo del hombre por completar una entrega.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran a Pulley subiendo lentamente los escalones del porche de una vivienda mientras se sostiene del pasamanos antes de dejar el pedido frente a la puerta. La escena impactó profundamente a Brittany Smith, la dueña de la casa.

Conmovida por lo que vio, Smith decidió publicar el video en redes sociales con la esperanza de encontrar al repartidor y conocer su historia. Junto a la publicación incluyó un enlace a una campaña de donaciones para ayudarlo.

Una campaña que se volvió viral

La respuesta fue inmediata. En cuestión de días, miles de personas comenzaron a compartir el video y a realizar aportaciones. En menos de una semana, la recaudación superó los $800,000, una cifra que sorprendió al propio Pulley y a su esposa, Brenda.

“Estamos muy agradecidos con todas las personas que ayudaron”, dijo el hombre durante una entrevista televisiva, donde explicó que el apoyo económico ayudará a aliviar muchas de las preocupaciones financieras que enfrentaban.

Pulley había regresado al trabajo después de haberse jubilado para ayudar a su familia cuando su esposa perdió su empleo. Durante más de un año, ambos se dedicaron a realizar entregas a domicilio.

Debido a su edad, encontrar trabajo formal resultó complicado. Por eso decidieron colaborar en servicios de reparto: Brenda conduce el automóvil y Richard se encarga de llevar los pedidos hasta las puertas de las casas.

Según explicó la pareja, ese ingreso les permitía cubrir gastos básicos y parte de los costos médicos que deben enfrentar cada año.

Un encuentro lleno de emoción

Días después de iniciar la campaña, Smith logró reunirse con el matrimonio en un restaurante de la ciudad de Manchester para compartirles personalmente cuánto dinero se había recaudado.

La noticia emocionó profundamente a la pareja.

“Es difícil creer que tantas personas quieran ayudar a alguien que ni siquiera conocen”, comentó Brenda, quien explicó que la ayuda económica les permitirá reducir la carga de trabajo y vivir con mayor tranquilidad.

Para Richard, el apoyo también representa un respiro después de meses de incertidumbre.

“Esto nos quita mucha presión y hace que la vida vuelva a ser más llevadera”, dijo.

Un gesto que cambió sus vidas

Hasta el 13 de marzo, la campaña había superado los $830,000 en donaciones. El dinero permitirá a la pareja cubrir gastos pendientes y disfrutar con mayor tranquilidad de su jubilación.

La historia ha sido celebrada en redes sociales como un ejemplo del impacto que puede tener un pequeño gesto de empatía. Para los Pulley, todo ocurrió de forma inesperada.

“Todavía no puedo creer que alguien se haya preocupado tanto como para hacer algo así por nosotros”, puntualizó.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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