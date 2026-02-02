Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Insólito: extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la Primera Guerra Mundial

Los hechos fueron reportados en Francia y las circunstancias aún están por esclarecerse

2 de febrero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el medio público ‘Franceinfo Occitanie’, el obús, de calibre 37mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El equipo médico de un hospital del sur de Francia extrajo del recto de un hombre de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), informó la prensa regional francesa.

RELACIONADAS

El joven se presentó en la noche del 31 de enero el 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse (sur de Francia), quejándose de dolores en la espalda.

Un equipo médico lo intervino de urgencia y descubrió el explosivo alojado en el recto del hombre por circunstancias aún por esclarecer.

Según el medio público ‘Franceinfo Occitanie’, el obús, de calibre 37mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.

Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado.

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de 5 años y de una multa de hasta 75,000 euros.

No se trata de la primera vez que en Francia un paciente se presenta en el hospital con un obús en el recto.

En diciembre de 2022, un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar este artefacto en la vía anal. El centro médico tuvo que ser evacuado por precaución.

Tags
Breaking NewsFranciaPrimera Guerra Mundial
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
