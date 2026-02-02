Insólito: extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la Primera Guerra Mundial

París - El equipo médico de un hospital del sur de Francia extrajo del recto de un hombre de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), informó la prensa regional francesa.

El joven se presentó en la noche del 31 de enero el 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse (sur de Francia), quejándose de dolores en la espalda.

Un equipo médico lo intervino de urgencia y descubrió el explosivo alojado en el recto del hombre por circunstancias aún por esclarecer.

Según el medio público ‘Franceinfo Occitanie’, el obús, de calibre 37mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.

Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado.

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de 5 años y de una multa de hasta 75,000 euros.

No se trata de la primera vez que en Francia un paciente se presenta en el hospital con un obús en el recto.