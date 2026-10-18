Una camioneta atraviesa un campo de fútbol en Kansas y deja dos muertos y 11 hospitalizados

Una mujer condujo una camioneta a través de un campo de fútbol durante un partido juvenil en Kansas el sábado, causando la muerte de dos personas y enviando a otras 11 víctimas al hospital, informaron las autoridades.

Un niño de 6 años y un hombre de 35 años fallecieron, según indicó el capitán de la policía de Wichita, Aaron Moses. Las edades de los heridos oscilan entre los 5 y los 68 años.

Moses señaló que la conductora, de 34 años, se encuentra bajo custodia. No especificó si las autoridades consideran que el acto fue intencional.

“Todavía estamos trabajando para determinar cómo y por qué ocurrió esto”, afirmó.

También viajaban dos niños en la camioneta, añadió Moses.

El jefe de policía, Joe Sullivan, relató que, inmediatamente después del incidente y antes de que llegaran los equipos de emergencia, los presentes “actuaron de inmediato” para brindar asistencia vital a las víctimas.

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“Fue algo realmente asombroso”, dijo Sullivan. “Pero creo que es un reflejo de la comunidad de Wichita”.

Las autoridades indicaron que ya no existe ninguna amenaza para el público.

La alcaldesa Lily Wu pidió a la población que evitara la zona mientras se lleva a cabo la investigación, y calificó lo sucedido como una noticia desgarradora.