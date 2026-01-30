Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una pareja demanda a clínica de fertilización en Florida por implantar un embrión ajeno

El error salió a la luz tras el nacimiento de la bebé, lo que llevó a los padres a exigir pruebas genéticas

30 de enero de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sonograma de una paciente que se sometió a fertilización in vitro.
La pareja aseveró en una declaración enviada a los medios locales que desearían quedarse con la bebé. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una pareja estadounidense de raza blanca demandó a una clínica de fertilización asistida en Florida por implantarle un embrión erróneo a la madre, quien se dio cuenta de que la bebé no era de ellos después de dar a luz porque la niña es de raza negra.

La demanda contra IVF Life Inc. y el doctor Milton McNichol, del Centro de Fertilidad de Orlando, alega que hubo una “confusión” y un error en la implantación, por lo que también exige que la clínica haga pruebas genéticas a sus otros clientes para garantizar que no hayan implantado su embrión a otra pareja.

Aunque los documentos judiciales disponibles se refieren a la pareja como ‘Jane Doe’ y ‘John Doe’, términos que en Estados Unidos sirven para referirse a personas anónimas, el periódico Orlando Sentinel identificó a los afectados como Steven Mills y Tiffany Score.

“Trágicamente, aunque tanto Jane Doe como John Doe son racialmente caucásicos, la bebé Doe mostró una apariencia física de una niña que racialmente no es caucásica”, establece la demanda.

La pareja aseveró en una declaración enviada a los medios locales que desearían quedarse con la bebé, pero tienen una “obligación moral” de buscar a sus padres biológicos y que tengan la opción de criar a la niña.

Bajo la ley estatal, se considera que los padres genéticos de un hijo son los principales beneficiarios de su custodia, no la mujer que lo da a luz.

“Amamos a nuestra pequeña niña y, si es posible, esperaríamos seguir criándola nosotros mismos con la confianza de que no nos la quitarán”, señaló el pronunciamiento.

Los afectados también exigen a la clínica que verifique que los embriones que sí son genéticamente de ellos no hayan terminado implantados en otra mujer.

El centro sostuvo que está “activamente cooperación con la investigación” para determinar cuál fue la causa del error.

“Múltiples entidades están involucradas en este proceso, y todas las partes están trabajando diligentemente par ayudar a identificar cuándo y dónde podría haber ocurrido el error. Nuestra prioridad sigue siendo la transparencia y el bienestar del paciente y el niño involucrado”, indicó en un posicionamiento

Agencia EFE
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
