¿Vale la pena el costo de la universidad? Instituciones trabajan para mostrar el retorno de la inversión de un título

Washington - Para una generación de jóvenes estadounidenses, elegir dónde ir a la universidad, o si ir del todo, se ha convertido en un cálculo complejo de costos y beneficios que a menudo gira en torno a una sola pregunta: ¿vale la pena el título por su precio?

La confianza pública en la educación superior se ha desplomado en los últimos años en medio de los altos precios de la matrícula, los préstamos estudiantiles por las nubes y un mercado laboral sombrío, además de las preocupaciones ideológicas de los conservadores. Ahora, las universidades se esfuerzan por demostrar su valor a los estudiantes.

Tomado del mundo empresarial, el término “retorno de la inversión” se ha plasmado en anuncios universitarios en todo Estados Unidos. Una batería de nuevas clasificaciones califica a los campus en función de los beneficios financieros que ofrecen. Estados como Colorado han comenzado a publicar informes anuales sobre la recompensa monetaria de la universidad, y Texas ahora lo tiene en cuenta en los cálculos de la cantidad de dinero de los contribuyentes que se destina a los colegios comunitarios.

PUBLICIDAD

“Los estudiantes son cada vez más conscientes de las veces en que la universidad no vale la pena”, dijo Preston Cooper, quien ha estudiado el retorno de la inversión universitaria en el American Enterprise Institute, un grupo de expertos conservador. “Es una prioridad para las universidades hoy en día de una manera que no lo era necesariamente hace 15 o 20 años”.

Una amplia investigación indica que la mayoría de las licenciaturas todavía valen la pena, al menos en promedio y a largo plazo. Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de que no todos los títulos conducen a un buen salario, e incluso algunos que parecen una buena apuesta se están volviendo más riesgosos a medida que los graduados se enfrentan a uno de los mercados laborales más difíciles en años.

Un nuevo análisis publicado el jueves por la Strada Education Foundation encuentra que el 70% de los graduados recientes de universidades públicas pueden esperar un retorno positivo dentro de 10 años, lo que significa que sus ganancias durante una década excederán las de un graduado típico de escuela secundaria en una cantidad mayor que el costo de su título. Sin embargo, varía según el estado, desde el 53% en Dakota del Norte hasta el 82% en Washington, D.C. Los estados donde la universidad es más asequible han tenido mejores resultados, según el informe.

Es un tema crítico para las familias que se preguntan cómo los precios de la matrícula universitaria podrían valer la pena, dijo Emilia Mattucci, consejera de la escuela secundaria East Allegheny, cerca de Pittsburgh. Más de dos tercios de los estudiantes de su escuela provienen de familias de bajos ingresos, y muchos no están dispuestos a asumir el nivel de deuda que aceptaron las generaciones pasadas.

PUBLICIDAD

En cambio, más se dirigen a escuelas técnicas o a los oficios y están pasando por alto las universidades de cuatro años, dijo.

“Muchas familias simplemente dicen que no pueden pagarlo, o que no quieren endeudarse durante años y años”, dijo.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha estado entre quienes cuestionan la necesidad de un título de cuatro años. En un discurso en el grupo de expertos del Instituto Reagan en septiembre, McMahon elogió los programas que preparan a los estudiantes para carreras profesionales directamente después de la escuela secundaria.

“No estoy diciendo que los niños no deban ir a la universidad”, dijo. “Solo estoy diciendo que no todos los niños tienen que ir para tener éxito”.

La educación superior estadounidense ha estado lidiando con ambos lados de la ecuación del retorno de la inversión: los costos de la matrícula y las ganancias de los graduados. Se está volviendo aún más importante a medida que las universidades compiten por la disminución del número de estudiantes en edad universitaria como resultado de la caída de las tasas de natalidad.

Las tasas de matrícula se han mantenido estables en muchos campus en los últimos años para abordar las preocupaciones sobre la asequibilidad, y muchas universidades privadas han reducido sus precios de etiqueta en un esfuerzo por reflejar mejor el costo que la mayoría de los estudiantes realmente pagan después de tener en cuenta la ayuda financiera.

La otra parte de la ecuación, asegurarse de que los graduados consigan buenos empleos, es más complicada.

PUBLICIDAD

Un grupo de rectores universitarios se reunió recientemente en la sede de Gallup en Washington para estudiar las encuestas públicas sobre la educación superior. Una de las principales razones de la disminución de la confianza es la percepción de que las universidades no están dando a los graduados las habilidades que los empleadores necesitan, dijo Kevin Guskiewicz, presidente de la Michigan State University, uno de los líderes de la reunión.

“Estamos tratando de adelantarnos a eso”, dijo.

El tema ha sido una prioridad para Guskiewicz desde que llegó al campus el año pasado. Reunió a un consejo de líderes empresariales de Michigan para identificar las habilidades que los graduados necesitarán para los empleos, desde la agricultura hasta la banca. El objetivo es moldear los programas de grado a las necesidades del mercado laboral y conseguir que los estudiantes realicen prácticas y experiencias laborales que puedan conducir a un empleo.

Cerrar la brecha con el mercado laboral ha sido una lucha persistente para las universidades de Estados Unidos, dijo Matt Sigelman, presidente del Burning Glass Institute, un grupo de expertos que estudia la fuerza laboral. El año pasado, el instituto, en asociación con investigadores de Strada, encontró que el 52% de los graduados universitarios recientes estaban en empleos que no requerían un título. Incluso los campos de mayor demanda, como la educación y la enfermería, tenían un gran número de graduados en esa situación.

“Ningún programa es inmune, y ninguna escuela es inmune”, dijo Sigelman.

El gobierno federal ha estado tratando de solucionar el problema durante décadas, remontándose a la administración del presidente Barack Obama. Una regla federal establecida por primera vez en 2011 tenía como objetivo recortar el dinero federal a los programas universitarios que dejan a los graduados con bajos ingresos, aunque se dirigía principalmente a las universidades con fines de lucro.

PUBLICIDAD

Un proyecto de ley de conciliación republicano aprobado este año adopta una visión más amplia, que requiere que la mayoría de las universidades alcancen los estándares de ingresos para ser elegibles para la financiación federal. El objetivo es asegurarse de que los graduados universitarios terminen ganando más que aquellos sin un título.

Otros ven la transparencia como una solución clave.

Durante décadas, los estudiantes tenían pocas formas de saber si los graduados de programas de grado específicos estaban consiguiendo buenos empleos después de la universidad. Eso comenzó a cambiar con el College Scorecard en 2015, un sitio web federal que comparte los resultados generales de las ganancias para los programas universitarios. Más recientemente, la legislación bipartidista en el Congreso ha tratado de dar al público datos aún más detallados.

Los legisladores de Carolina del Norte ordenaron un estudio en 2023 sobre el retorno financiero de los títulos en todas las universidades públicas del estado. Encontró que el 93% produjo un retorno positivo, lo que significa que se esperaba que los graduados ganaran más a lo largo de sus vidas que alguien sin un título similar.

Los datos están disponibles para el público, mostrando, por ejemplo, que los títulos de pregrado en matemáticas aplicadas y negocios tienden a tener altos rendimientos en la University of North Carolina at Chapel Hill, mientras que los títulos de posgrado en psicología e idiomas extranjeros a menudo no los tienen.

Las universidades se están dando cuenta tardíamente de lo importante que es ese tipo de datos para los estudiantes y sus familias, dijo Lee Roberts, rector de UNC-Chapel Hill, en una entrevista.