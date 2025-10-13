Arthur M. Blank Family Foundation dona $50 millones a universidades históricamente negras de Atlanta

Washington — La Arthur M. Blank Family Foundation anunció una donación de $50 millones a las universidades históricamente negras de Atlanta el lunes, con el objetivo de cerrar las brechas de ayuda financiera que de otro modo podrían impedir que los estudiantes completen sus estudios.

El dinero apoyará a casi 10,000 estudiantes con “becas gap” si se acercan a la graduación con un buen nivel académico y han agotado todas las demás fuentes de apoyo financiero. El objetivo es aumentar las tasas de graduación en Clark Atlanta University, Morehouse College, Morris Brown College y Spelman College, según el anuncio de la fundación.

“Estas subvenciones son una inversión importante en la esperanza”, dijo Fay Twersky, presidenta de la fundación.

El compromiso de 10 años se produce días después de que la administración de Donald Trump dijera que redirigiría casi $500 millones en fondos federales hacia las HBCU y las universidades tribales como una inversión única. Una cantidad similar se recortaría de las universidades con grandes inscripciones de hispanos y otras minorías, en medio de otras medidas para eliminar los programas que promueven la diversidad en la educación superior.

PUBLICIDAD

El patrimonio neto de Arthur Blank ha crecido a más de $11,000 millones, según la lista de Forbes, desde que se retiró como cofundador de The Home Depot en 2001 y se convirtió en propietario de los equipos profesionales de fútbol y soccer de la ciudad, los Atlanta Falcons y Atlanta United.

Blank se comprometió a donar al menos la mitad de su riqueza al firmar el Giving Pledge, y su fundación familiar ha donado más de $1,500 millones hasta la fecha, filantropía evidente en hospitales, escuelas, museos, estadios y las artes.

Esta donación es la mayor de la fundación hasta el momento a las HBCU en Georgia, luego de obsequios anteriores como $10 millones a Spelman College para un laboratorio de innovación y $6 millones para renovar los campos deportivos en Clark Atlanta, Albany State, Miles College y Savannah State.

Es dinero bien gastado, ya que las HBCU de Atlanta contribuyen con $1,000 millones en impacto económico anual a la región, y las HBCU superan a todas las demás instituciones en el traslado de estudiantes del 40% más bajo de ingresos familiares al 60% superior, según el comunicado de la fundación.

“Nuestra esperanza es que al ayudar a más estudiantes a obtener sus títulos, lanzar carreras exitosas y convertirse en ex alumnos que retribuyen, estamos invirtiendo en un ciclo de oportunidades que beneficia a los jóvenes y sus familias en Atlanta y las comunidades de todo el país durante muchos años”, dijo la fundación.

Los líderes de las cuatro escuelas elogiaron a la fundación por satisfacer una necesidad crítica.

PUBLICIDAD