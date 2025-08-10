Tenso momento: ala de avión de Delta roza a otra aeronave mientras retrocedía en Atlanta
Los pasajeros fueron transferidos a otra nave tras un retraso y no se reportaron heridos
10 de agosto de 2025 - 5:07 PM
Atlanta — Un avión de Delta Air Lines rozó a otra aeronave mientras retrocedía de la puerta de embarque el domingo por la mañana en Atlanta, informó la aerolínea.
El ala del avión “supuestamente hizo contacto” con una aeronave vacía, dijo Delta en un breve comunicado escrito a The Associated Press.
El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Los pasajeros fueron transferidos a otro avión tras un retraso.
A bordo del avión comercial había 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo.
No se reportaron heridos, según Delta, que tiene su sede en Atlanta.
No se dispuso de información adicional sobre el incidente de inmediato.
