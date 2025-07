Autoridades aseguran que helicóptero que chocó con avión de pasajeros en Washington excedió el límite de altitud

Animación muestra discrepancia en el altímetro

Las investigaciones ya han mostrado que la FAA no reconoció un preocupante historial de 85 conatos de choque alrededor del aeropuerto Reagan en los años previos a la colisión, y que los helicópteros del Ejército volaban rutinariamente alrededor de la capital del país con una pieza clave de equipo de localización, conocida como ADS-B Out, apagada.

Cambios propuestos

Aunque el informe final de la NTSB no se publicará sino hasta el próximo año, el senador Ted Cruz no ha esperado para proponer cambios. Presentó el martes una legislación que exigiría que todos los operadores de aeronaves usen ambas formas de ADS-B, o Transmisión Automática Dependiente de Vigilancia por sus siglas en inglés, que es la tecnología para transmitir datos de ubicación de aeronaves a otros aviones y controladores de tráfico aéreo. La mayoría de las aeronaves modernas están equipadas con equipo ADS-B Out, pero las aerolíneas tendrían que incorporar la tecnología más completa ADS-B In a sus aviones.