Varios centros de votación en Nueva Jersey reciben amenazas

Washington — Las autoridades y funcionarios electorales de Nueva Jersey actuaron con rapidez el martes para asegurar los centros de votación tras una serie de amenazas de bomba que luego se determinaron infundadas.

La vicegobernadora Tahesha Way, que también es la principal funcionaria electoral del estado, dijo que las amenazas se habían enviado por correo electrónico a siete condados, incluido Passaic, un condado indeciso clave donde el Departamento de Justicia había enviado observadores electorales.

‘Las fuerzas del orden han determinado que no existen amenazas creíbles en este momento’, dijo Way. ‘Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger a los votantes y a los trabajadores electorales y coordinarnos estrechamente con socios estatales, locales y federales para garantizar unas elecciones tranquilas y seguras’.

Las amenazas se produjeron cuando comenzó el último día de votación en la reñida contienda del estado por la gobernación y un año después de que una serie de amenazas de bomba interrumpieran la votación durante las elecciones presidenciales del año pasado, principalmente en los estados indecisos. Los engaños de amenazas de bomba también circularon en Springfield, Ohio, el año pasado después de que Donald Trump durante la campaña amplificara afirmaciones falsas de que inmigrantes haitianos allí secuestraban y comían mascotas.

Las amenazas del martes involucraron lugares de votación en los condados de Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean y Passaic, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en un comunicado. Algunos lugares de votación ya habían reabierto al público, dijo, mientras que los votantes en otros estaban siendo dirigidos a lugares de votación cercanos para emitir su voto.

‘Los agentes del orden han respondido en cada lugar de votación afectado y han trabajado rápidamente para asegurar estos lugares de votación y garantizar la seguridad de cada votante’, dijo Platkin.

La oficina del FBI en Newark dijo que estaba al tanto de los informes y estaba ayudando a las agencias estatales y locales.

El condado de Passaic recibió tres amenazas y redirigió a algunos votantes afectados a otros lugares el martes temprano, dijo la portavoz del condado, Lindsay Reed, en un correo electrónico. Un lugar, un edificio escolar, fue despejado y la votación se había reanudado.

Passaic se encuentra entre los seis condados en dos estados donde el Departamento de Justicia anunció el mes pasado que enviaría observadores federales. Los otros cinco están en California, que está celebrando una elección especial pidiendo a los votantes que permitan una nueva redacción del mapa del Congreso del estado como una forma de contrarrestar la redistribución republicana instada por Donald Trump.