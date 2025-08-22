Varios muertos y heridos tras aparatoso accidente de autobús turístico en autopista de Nueva York

Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara con más de 50 pasajeros se estrelló y se volcó el viernes en una autopista interestatal, dejando varias personas muertas y heridas, según informó la policía.

El autobús aparentemente perdió el control en la I-90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Buffalo. Las personas que viajaban en su interior salieron disparadas fuera del vehículo al romperse las ventanas.

“En este momento tenemos múltiples fallecidos, atrapamientos y heridos”, declaró el agente James O’Callahan, portavoz de la Policía Estatal de Nueva York.

Varias ambulancias y helicópteros médicos transportaron a pacientes del accidente. O’Callahan indicó que la mayoría de las personas a bordo eran de origen indio, chino y filipino, y que se estaban llevando traductores al lugar. El conductor sobrevivió.

First responders work to rescue victims at the scene of a tour bus that crashed and rolled over on the New York State Thruway near Pembroke, N.Y., Friday, Aug. 22, 2025. (Libby March/Buffalo News via AP) (Libby March)

“El autobús circulaba hacia el este justo antes de la salida de Pembroke y, por razones desconocidas, perdió el control, se desvió hacia la mediana, corrigió el paso y terminó en la cuneta, que estaría a la derecha de la carretera”, declaró O’Callahan.

El servicio de transporte médico aéreo Mercy Flight informó que sus tres helicópteros transportaban a personas desde el lugar del accidente a hospitales de la zona. El Centro Médico del Condado de Erie, un hospital de Buffalo conocido como ECMC, informó que a las 2:10 p. m. se habían registrado al menos ocho pacientes.

Otros tres helicópteros de otros servicios estaban siendo llamados al lugar, así como ambulancias de varias agencias de la zona, declaró la presidenta de Mercy Flight, Margaret Ferrentino.

“Es una escena muy activa”, indicó Ferrentino. “En este momento, estamos orando por las víctimas”.

La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York informó que un largo tramo de la carretera había sido cerrado en ambas direcciones y que se instaba a los conductores a evitar la zona. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en X que había sido informada sobre el “trágico accidente de autobús turístico” y que su oficina estaba trabajando con la policía y las autoridades locales.