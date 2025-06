La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa contra la desaparecida Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) luego de hallar, en una auditoría, que los servicios contratados para la venta de boletos por internet para el transporte marítimo entre Ceiba, Vieques y Culebra no se realizó según la ley y la reglamentación vigente.

La auditoría, que abarca el período del 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2022, identificó que hubo pagos indebidos -ascendentes a $1.5 millones- a un contratista, $285,860 en cargos y costos no contabilizados y la ausencia de cláusulas requeridas y de información importante en los contratos .

“La ATM no formalizó un contrato escrito con el contratista de los servicios de boletería por internet del 8 de abril al 29 de septiembre de 2019. La entonces directora de la ATM no cumplió con sus responsabilidades administrativas, al no establecer los derechos y obligaciones de las partes mediante un contrato. Esta situación le permitió al contratista cobrar $541,151 de forma indebida”, indica el informe.