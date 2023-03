Más de una semana después de que se detectara el ciberataque sobre los sistemas de información de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la corporación pública aún desconoce el alcance total de la intrusión que afectó el acceso de clientes a las plataformas de servicios, comprometió información privilegiada de abonados, retrasó ciertos pagos a empleados y bloqueó temporeramente la red telefónica interna.

El vicepresidente de Planificación Estratégica de la AAA, Arnaldo Jiménez Acevedo, informó que al momento se desarrolla el “análisis forense” de los sistemas de información en conjunto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Información y Tecnología del gobierno (Prits), una etapa que “nos va a tomar algún tiempo”, que no pudo precisar.

En su entrevista con El Nuevo Día, Jiménez Acevedo fue enfático en que la AAA “no descarta nada”, en términos de los datos que pudieron haber estado comprometidos ante el ataque cibernético, e incluso en torno a la posibilidad de que los “hackers” mantengan al momento acceso a parte de la información bajo control de la corporación pública. El sábado, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, había confirmado que información de clientes y empleados estuvo a disposición de los piratas cibernéticos, pero sin ofrecer mayores detalles.

PUBLICIDAD

“Estamos, en conjunto con Prits, levantando cada uno de nuestros sistemas, verificando cada uno de nuestros sistemas, que estén seguros. Por eso es que puede demorar el análisis forense, porque para nosotros la seguridad es lo más importante. Mientras vamos levantando, vamos haciendo los juicios de seguridad cibernética y levantando sistemas. No descartamos el riesgo, como con todo tipo de tecnología, que va acompañada de un riesgo”, indicó el ejecutivo de la AAA.

Afectado el sistema de finanzas

Jiménez Acevedo explicó que algunos empleados de la AAA cobran dietas que se pagan en semanas alternas a los depósitos ordinarios de nómina. Las dietas que debían pagarse el viernes pasado se demoraron hasta temprano esta semana a consecuencia del ciberataque, luego de que los trabajadores se vieran imposibilitados de someter los gastos reembolsables a tiempo.

“Ayer se realizó la transacción y ya hoy los empleados a los que corresponde el pago de dietas lo recibieron en sus cuentas”, indicó el funcionario, precisando que las transacciones se completaron mediante depósito directo, al igual que se hará con el pago de nómina de esta semana.

Las operaciones de la corporación pública se obstaculizaron en dos vertientes: por un lado, a mediados de la semana pasada, los abonados estuvieron imposibilitados de someter querellas, retrasando el tiempo de respuesta a averías; por otro, la red de telefonía interna estuvo paralizada. Jiménez Acevedo, sin embargo, aseguró que este último aspecto supuso un impacto menor.

“La red de teléfonos internos de la AAA estuvo abajo. Pero hoy los mecanismos de comunicación más grandes entre los grupos de trabajo son los celulares, y eso, obviamente, no se vio afectado”, sostuvo el ejecutivo.

PUBLICIDAD

En la mañana de hoy, la gerencia de la AAA se reunió con el liderato de la Unión Independiente Auténtica (UIA), que agrupa a los empleados de la corporación. El presidente de la UIA, Luis De Jesús, indicó que una de las peticiones a la gerencia fue la compra de un seguro contra fraude que cubra a los empleados cuya información pueda haber sido comprometida.

“Se comprometió la AAA con notificar a las personas cuyos datos hayan sido comprometidos”, dijo De Jesús en torno a la discusión sobre el seguro, que aplicaría a los individuos afectados por el ciberataque. “La AAA se comprometió a evaluar y llevar nuestra propuesta, que entiendo que es lo justo y razonable de parte del patrono para estas personas que fueron comprometidas”.

A pesar de que Pagán anteriormente reconoció el peligro del ciberataque para la información personal de abonados, Jiménez Acevedo recalcó que los datos vinculados al “procesamiento de pagos” –como lo serían detalles sobre cuentas bancarias– se guardan “fuera” de los servidores de la AAA.

“Eso procesa en otros servicios, que no operan dentro de la AAA, pero en este momento no descartamos nada”, dijo Jiménez Acevedo, quien no precisó si en los servidores de la corporación pública también se custodia información privilegiada sobre los clientes.

Jiménez Acevedo reiteró que, como parte de la investigación junto al FBI y Prits, fue posible identificar a la “organización” que perpetró el ciberataque, cuyo nombre no se ha revelado.

“No conocemos las intenciones. La AAA no ha entablado comunicación con estos ciberatacantes, así que desconocemos cuál era su fin”, expresó.

PUBLICIDAD

El funcionario aseguró que la AAA anualmente separa una partida presupuestaria para el manejo de ciberseguridad, si bien no pudo detallar a cuánto asciende la asignación para este año fiscal. Acevedo Jiménez sí mencionó que, al presente, se están realizando inversiones en proyectos específicos, como cambios en la “infraestructura de ‘backups’ (respaldo)”, así como “reforzando el sistema de baterías de resguardo”.