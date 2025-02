El Departamento de Salud informó este jueves que, en lo que va de 2025, solo ha activado una alerta de sarampión en Puerto Rico por un infante que viajó al exterior, pero luego se corroboró que no se trataba de la enfermedad, por lo que el virus no ha llegado a la isla, aseguró la principal oficial médico de la agencia, Iris Cardona .

Aun así, enfatizó que Salud mantiene activos sus sistemas de vigilancia ante los brotes registrados en más de 12 jurisdicciones en Estados Unidos, que ya reportó la muerte de un niño que no estaba vacunado, en Texas.

“Tuvimos una alerta porque era un paciente que había viajado y no tenía la edad para haber recibido la vacuna. Se investigó y se cerró el caso porque no era sarampión. Esa fue la única alerta que hemos recibido en 2025″, compartió Cardona, vía telefónica, sobre la alerta reportada en febrero, de la cual no dio más detalles por razones de confidencialidad.