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Agricultura lanza proyecto piloto para la recolección de café con mano de obra extranjera

El Departamento del Trabajo federal aprobó poco más de 600 visas, de un total de 823 solicitadas por el gobierno

7 de abril de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rodríguez Torres precisó que las visas concedidas permitirán traer a la isla trabajadores de Suramérica, donde conocen el cultivo del grano. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, reveló este martes que, para atender la escasez de mano de obra, solicitaron 823 visas para extranjeros, de las cuales el Departamento del Trabajo federal aprobó poco más de 600, para labores de recogido de café y apoyo en el trabajo agrícola en la isla.

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Se trata, explicó, de un proyecto piloto diseñado para “coger cantazos al principio y ver dónde afinamos, y después poder añadir los ocho pueblos cafetaleros de la isla”.

“Fueron 823 que se solicitaron. Ha ido aumentando anualmente y queremos que aumente. Nosotros tenemos una iniciativa que ya hablamos con dos alcaldes para habilitar unas escuelas y traer visados a través de unas entidades o cuerpos; asociaciones de agricultores de café, ellos ponerle la estructura y llevarle esos empleados a los pequeños agricultores”, sostuvo el funcionario, quien no precisó quiénes son los alcaldes.

“La meta es traer 2,000 (trabajadores) a través de esa iniciativa, porque eso es un cuarto o un quinto de la producción de Puerto Rico. Nosotros tenemos café en las plantas de café, pero no tenemos cómo recogerlo. Perdemos la mitad del café allí. Si traemos 2,000, es un quinto de la producción y podemos duplicar la producción de 34,000 quintales. Podríamos subirla a 68,000 quintales en un año y medio”, consignó, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Rodríguez Torres precisó que las visas concedidas permitirán traer a la isla trabajadores de Suramérica, “porque lo que buscamos es que esta mano de obra sepa el trabajo que viene a hacer. Mayormente, como la necesidad es en el café, son países cafetaleros.... Colombia, mayormente de Suramérica”.

Asimismo, el titular de Agricultura señaló que mantiene un acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para que, a partir de junio, confinados adquieran las destrezas necesarias para la cosecha y el manejo adecuado del café.

“Vamos a impactar 100 confinados. Van a ser cuatro instituciones. Uno va a ser para darle cursos de barismo, a través del Specialty Coffee Association, junto con la Escuela de Barismo de Puerto Rico. Vamos a darle talleres específicos de agricultura en otra institución como hidroponía, ornamentales y certificaciones de plaguicidas”, dijo.

“En otra (institución), los vamos a llevar de la institución a recoger café y en la última (cárcel), ellos tienen una finca y vamos a desarrollar la finca y añadirlos en el Programa de Mercados Agricultores del Departamento”, agregó.

Bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, se intentó aumentar la cantidad de visas H-2B para contratar trabajadores extranjeros temporalmente para labores no agrícolas. Se trata de un permiso de entrada que concede el gobierno federal a través de un sorteo. Puerto Rico, al igual que los estados, solicitó las visas, pero no fueron concedidas.

Tags
Departamento de AgriculturaInmigrantesCafé
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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