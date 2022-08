De los $1,000 millones en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) que el gobierno destinó, desde el año pasado, para la rehabilitación de los centros urbanos en los municipios, se han aprobado $768 millones para 327 proyectos, pero solo dos están encaminados.

Según datos del Departamento de la Vivienda, solamente dos proyectos, en Aibonito y San Juan, están en construcción, mientras que otros 49 están en etapa de diseño, situación que ha generado malestar entre algunos alcaldes, que reclaman que se agilice el proceso.

“Es un proceso bien tedioso. (El gobierno federal) te requiere mucha información. Obviamente, el municipio tiene que tener un personal porque de verdad que piden...”, sostuvo el alcalde de Manatí, José Sánchez.

Al igual que sus homólogos de Naranjito y Aibonito, Orlando Ortiz y William Alicea, respectivamente, Sánchez indicó que tuvo problemas con el proceso de facturación a Vivienda, como parte del trámite para que les reembolsaran el dinero aportado en obras. “Pero ya se corrigió. Y nos están reembolsando bastante rápido. Sin embargo, hay que cumplir con un montón de cosas. Es bastante complicado, muchos papeles, mucho proceso”, recalcó.

“Eso tiene unas restricciones que van de la mano de requerimientos federales de HUD (Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano)”, apuntó el alcalde de Naranjito, cuyo municipio tiene asignados $10.5 millones de fondos CDBG-DR para rehabilitación.

Por su parte, el ejecutivo municipal de Aibonito dijo que, aunque Vivienda maneja el programa, los requisitos no los establece la agencia local. “El problema es que la flexibilidad en los procesos no los da Vivienda, sino el gobierno federal”, sostuvo Alicea.

Por eso, los alcaldes, que la semana pasada recibieron orientaciones del programa por parte de Vivienda estatal, piden a esa agencia que solicite al gobierno federal que flexibilice algunos requerimientos del programa, algo que el secretario William Rodríguez no descarta.

“Vamos a buscar la manera particular de ayudarlos, inclusive, solicitando exenciones por parte del gobierno federal. Muchas de estas no necesariamente van a ser aceptadas porque son ámbitos donde la secretaría del Departamento no tiene esa flexibilidad para dar esas exenciones porque es un cumplimiento estricto con una legislación particular”, afirmó el secretario a El Nuevo Día.

“En cada oportunidad que tenemos, que podemos flexibilizar, lo vamos a hacer. La viabilidad de los proyectos y la seguridad ambiental de los proyectos son un ejercicio necesario por nivel federal y una excelente práctica”, agregó.

Rodríguez recalcó que una ley del Congreso rige el proceso para otorgar los fondos. Precisó que los lineamientos federales sobre esos fondos requieren de tasaciones y declaraciones de impacto ambiental, entre otros documentos, que no son de fácil acceso.

“Todo fondo federal tiene siempre su cumplimiento, y cada uno tiene un reto, como cuando uno trabaja con fondos federales”, puntualizó. Entre esos desafíos, mencionó el aumento en costos de construcción, la falta de mano de obra y los problemas de reclutamiento.

Rodríguez destacó que los $1,000 millones pueden ser usados por los alcaldes para la revitalización de centros urbanos, corredores económicos principales de los municipios, soterrado de cableado, remozamiento de plazas públicas, construcción de proyectos de vivienda multifamiliar o unifamiliar y proyectos de desarrollo económico, como posadas o plazas del mercado.

Mencionó que, en el caso de San Juan y Mayagüez, se hicieron dos excepciones y se les asignó, a cada uno, $40 millones para atender los entornos universitarios.

De acuerdo con el Departamento de la Vivienda, entre los municipios con más fondos asignados está San Juan ($31,775,043.69), Caguas ($22,630,970.27), Bayamón ($19,835,116.58), Cayey ($18,030,312.17) y Cabo Rojo ($15,201,606.01).

Rodríguez indicó que los fondos se distribuyen utilizando una fórmula que considera los daños que sufrió el municipio con los huracanes Irma y María, la cantidad de población, la cifra de personas con ingresos bajos y moderados, la cantidad de cuerpos de agua y si son costeros.