Entre largas filas, dudas persistentes y fallas en el sistema de inspecciones de vehículos, arrancó hoy, viernes, la primera ronda de renovaciones de marbetes electrónicos.

Cercano al mediodía, el director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Antonio Ramos Guardiola, informó sobre una avería en el sistema CARTEK, que da servicios a los establecimientos para realizar las inspecciones compulsorias para la renovación del marbete.

“Aunque CARTEK es un sistema contratado directamente por los centros de inspección, reconocemos que es esencial en el proceso de inspección y, por consiguiente, la renovación de marbete. Por tal razón, el equipo de PRITS le está brindando apoyo en el proceso de manejo de incidente mayor desde nuestro ‘war room’ en PRITS, el cual cuenta con personal técnico experto en todas las áreas del proceso de renovación de marbetes”, indicó Ramos Guardiola por escrito.

El principal oficial de tecnología del gobierno aseguró, no obstante, que el sistema de renovación de marbetes seguía operando con normalidad. A preguntas de El Nuevo Día, explicó que aumentaron la capacidad del sistema del CESCO Digital para que pudiera sostenerse con la carga adicional que representa que todo el proceso se haga de forma virtual.

Ante esta situación, la Asociación de los Centros de Inspección optó por cerrar las operaciones de los establecimientos para que las personas no continuaran a la espera de que regrese el sistema.

“Si no tenemos sistema de inspección, no podemos realizar la venta de marbetes. Teníamos alrededor de tres horas. No podíamos seguir esperando con los clientes”, explicó Roberto Echevarría, presidente de la organización.

Previo al incidente, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, indicó a El Nuevo Día que ya se habían procesado más de 2,400 inspecciones. Asimismo, suman 171,000 las personas elegibles para renovar su marbete durante septiembre.

“Se le está pidiendo a la secretaria una moratoria. Se le había solicitado con anterioridad porque teníamos el insumo de que estas cosas podían pasar porque es un sistema nuevo. Los empleados están adaptándose también a lo que es el marbete digital. El ciudadano no está completamente consciente de los cambios que conlleva. Falta más información al ciudadano. Necesitamos más tiempo para dedicar más tiempo a cada cliente”, aseveró Echevarría.

El Nuevo Día contactó a representantes de prensa del DTOP para corroborar si se había concedido la moratoria o no para las personas a las que se les venció el marbete en agosto, pero no precisaron de inmediato.

Las filas para inspeccionar y renovar el marbete eran extensas. (Vanessa Serra Díaz)

Visitan centros de inspección

Tanto Ramos Guardiola como Vélez Vega visitaron centros de inspección para conocer la dinámica e implementar cambios de acuerdo a las necesidades que identificaran.

“Sabemos que todo lo que es nuevo y es digitalización causa un poquito de ansiedad, y pues, es algo nuevo, es algo novel, pero, al momento, estamos bien con lo que estamos haciendo. Los mismos centros de inspección y los bancos están sirviendo también para nosotros, para que podamos orientar las personas, y pues, el equipo de trabajo está, todo está en la calle afuera orientando”, aseveró la secretaria del DTOP desde Apolo Service Station, en Guaynabo, donde hay un centro de inspección.

De acuerdo con Ramos Guardiola, PRITS ha mantenido líneas de comunicación abiertas con los proveedores -como los bancos, cooperativas, centros de inspección y colecturías- para orientarles sobre el proceso y que puedan aclarar las dudas de la ciudadanía.

No obstante, El Nuevo Día conversó con algunas de las personas que se encontraban en las gestiones de renovación y verbalizaron que desconocían cómo transcurriría el proceso.

Lizbeth Hernández, residente en San Juan, compartió que llevaba cerca de cuatro horas entre la fila para la inspección y el proceso de comprar el marbete. En todo ese tiempo, no le habían ofrecido información sobre el sello que debe tener o, de lo contrario, comprar.

“No tengo conocimiento bien sobre lo electrónico, cómo va a ser, cómo va a funcionar. Estoy como que perdida en todo esto”, aseveró la mujer de 30 años, que estaba cargada de los documentos que entendía necesarios para el trámite.

De otro lado, Margarita Santana Pérez expresó su frustración debido a que no pudo renovar su marbete en la tarde de ayer, jueves, luego que, en tres centros de inspección diferentes, le dijeran que no podían hacer el trámite. Entre las razones, estaba que no tenían el sistema para la inspección y que estaban cerca de la hora de cierre.

“Tuve que pagar multa, pagar recargos y una multa que no me pueden decir de dónde sale. Y, pues, esta mañana, desde las 08:00 de la mañana en esta fila hasta ahora, que son las 11:30 para poder sacar un marbete”, dijo la ciudadana, que también vive en San Juan.

Explicó que, aunque tenía entendido que podía acceder al marbete digital, luego se enteró que no podría tenerlo hasta el próximo año. “Porque vence en agosto, y aparentemente es (para) las personas que se les vence de septiembre en adelante. Vino la secretaria de Transportación por ahí, y los medios, pero tampoco nos explicaron nada, así que seguimos igual”, aseguró la mujer de 52 años.

Los centros de inspección optaron por cerrar ante la falta de sistema. (Vanessa Serra Díaz)

A preguntas de El Nuevo Día sobre cómo las personas pueden aclarar sus dudas, la secretaria Vélez Vega indicó que estaría disponible el teléfono 1-833-938-6777. “Ahí, las personas pueden llamar para contestar todas sus preguntas”, puntualizó.

También, puede consultar sus dudas accediendo a cescodigital.pr.gov y smarttransportation.pr.gov.