Mientras los líderes de los gremios policiacos auguraban que miles de policías no acudirían a trabajar este fin de semana en reclamo por un retiro digno, La Fortaleza los convocó hoy a una reunión en la que les prometieron más beneficios para los jubilados de la Uniformada en un intento por aplacar la acción concertada.

Al cabo de más de dos horas de reunión, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, dijo que el gobernador Pedro Pierluisi dio instrucciones al comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, para que se deje atrás la directriz administrativa de jubilar a todo uniformado con 58 años.

“Para que esas personas permanezcan en la Policía hasta los 65 años en lo que se resuelve la situación con el retiro y así pueden seguir cobrando su salario sin irse a la indigencia. Además, se va a hacer una feria en el Centro de Convenciones para jubilados de la Policía para darle ayudas para el pago de agua, luz y renta”, afirmó Figueroa Torres.

La secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien estuvo en la reunión con el gobernador, debe encargarse de esa iniciativa y dar seguimiento a todos los compromisos al menos una vez al mes comenzando el próximo 2 de noviembre, dijo el líder sindical.

La Fortaleza también se comprometió a trabajar en un plan de salud para los policías, agregó Figueroa Torres.

La reunión estaba pautada inicialmente para el jueves, pero La Fortaleza la adelantó, supo este medio.

García dijo en declaraciones escritas que implementarán los compromisos “de manera inmediata con ayudas existentes, federales y locales, para llevarle un alivio al policía pensionado que no participa de los beneficios del Seguro Social. Para estrategias que requieren legislación y voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), hemos acordado reuniones periódicas, aquí en Fortaleza”.

No se cancela el paro

Cuestionado si estas promesas alteraban en algo el ausentismo masivo que se proponen llevar a cabo los policías este fin de semana, el presidente de la FUPO dijo: “Eso no se anula. Cada uno, ahora, debe sopesar si esto les satisfice o no”.

“Esa es una decisión que le toca a cada policía”, agregó Fernando Soler, presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol).

Miembros de la Uniformada se ausentarán este fin de semana en un acto preacordado para expresar su rechazo a las condiciones laborales precarias a las que se exponen a diario, particularmente los recortes a sus pensiones. Las pensiones de los policías se han reducido en la mitad o una cuarta parte de lo que eran antes.

En agosto de 2020 y mientras Wanda Vázquez Garced era la gobernadora, la Legislatura aprobó la Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía (Ley 81-2020). El estatuto pretendía revertir algunos de los recortes que le aplicaron a las pensiones anuales de los jubilados de la Policía.

Sin embargo, la JSF frenó la aplicación de la medida, por considerar que incumplía con el Plan Fiscal certificado.

“El gobierno no apeló. No hizo nada. Ahora dicen ‘cuando salgamos de la quiebra’. Cuándo es que vamos a salir de la quiebra”, cuestionó Figueroa Torres.

Rememoró todos los gobiernos, desde el de Luis Muñoz Marín, que han hecho promesas a los policías para mejorar sus condiciones laborales, sin que eso se materialice. Destacó que han pasado más de 30 años de promesas políticas.

“Estamos hablando que, después de todo ese tiempo, la Policía está peor que nunca en la historia porque ahora cuando un policía se retire no va a tener con qué, no le va a dar ni para dos potes de Buferín recetados por un médico. No hay para reclutar un policía. No hay nada. Tantas han sido las promesas”, destacó.

Hoy día, según expresiones públicas del comisionado del Negociado de la Policía, la Uniformada necesita de 5,600 oficiales adicionales para tener una cantidad óptima. Unos 645 policías han sido cesanteados porque, sin presentar renuncia o justificación, se desaparecieron de su trabajo, ha dicho López Figueroa.

Auguran un cuerpo policiaco más mermado

El exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio auguró que para el 2024 habrá tan pocos uniformados que la Policía “pasará a ser una organización que no va a poder cumplir con la misión”.

Sostuvo que no es la primera vez que la Uniformada recurre a lo que se ha denominado como “Blue flu”, pero en esta ocasión, es una acción coordinada entre policías activos y retirados que busca “enseñarle el mollero a la Junta y al gobierno, a los dos juntos y tiene que ser serio. Yo creo que en esta ocasión es más que serio”.

A petición de El Nuevo Día, el gobernador recalcó por escrito que está comprometido con los policías y que buscará “mejores recursos” para que tengan un retiro digno. “Por eso estamos insistiendo en dejar atrás la quiebra para poder salir de la Junta y hacerles Justicia”, dijo.

Además, recordó que logró que los policías coticen al Seguro Social, le ha asignado más fondos federales, herramientas de trabajo así como incentivos.

Pero Claudio insistió en que esas expresiones de Pierluisi no atienden el principal reclamo del policía: un mejor retiro.

“El gobierno y la Junta saben cuál es la respuesta. Se llama dinero”, afirmó.

Ahora, cuando se avecina el fin de semana conmemorativo del Día de las Brujas que requiere, de ordinario, reforzar la presencia policial en las calles, los uniformados se disponen a faltar aduciendo enfermedad. “Eso es una autoconvocatoria de la Policía, ellos no tienen miedo”, dijo Figueroa Torres.

“Apoyamos a los policías porque es algo justo que le den paso a la Ley 81. El llamado que están haciendo es a reportarse enfermo como ya no le pagan el exceso de las enfermedades. Están autorizados a disfrutarlo antes de que se acabe al año”, apuntó en entrevista separada el presidente de Conapol.

Agregó que ningún oficial de alto rango o supervisor puede decirle a un policía cuándo ausentarse por enfermedad.

“Sabemos y conocemos que ponerse de brazos caídos, paralizar la Policía, reportarse sin estar enfermo son ilegales. Pero nosotros como gremio tenemos un compromiso con ellos. El compromiso es que tenemos que defenderlos. Si acusan a alguien o lo penalizan, hay que defenderlo”, sentenció Figueroa Torres.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe el tipo de manifestación o brazos caídos que se proponen realizar los policías. También la Ley 45 de 1998 prohíbe que participen o induzcan a decretar una huelga.

Figueroa Torres expresó que lo que ve entre los miembros de la Uniformada es la voluntad y firmeza para participar de la manifestación silente.

“Yo lo que sé es que como esta la cosa, como veo el movimiento en las redes, como veo el ánimo de policías que son fieles creyentes de la administración, son policías completamente azules... los veo en una posición de abierto reto”, apuntó.

“Estamos viendo muchos policías que son azules, pero azules, azules, que son inamovibles que están en pie de guerra”, agregó el líder de la FUPO.

Pese a este cuadro tanto el gobernador como el comisionado de la Policía se expresaron confiados en que este fin de semana haya seguridad en el país.

“Conozco de primera mano el compromiso que cada uno de mis policías tiene hacia su pueblo y por ello, confío en que podemos expresar nuestros reclamos sin que ello afecte la seguridad de nuestra gente”, dijo López Figueroa.