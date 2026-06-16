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Beneficiarios de “Acuden Contigo” recibirán cheque de $600 por menor a partir del 19 de junio

La agencia también anunció que es necesario hacer renovación para permanecer en el programa el próximo año fiscal

16 de junio de 2026 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El programa “Acuden Contigo” fue creado por la administración de Jenniffer González para costear cuido de menores a familias trabajadoras. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los beneficiarios del programa “Acuden Contigo” recibirán, a partir del 19 de junio, un pago suplementario de $600 por cada menor participante, el cual comenzará a llegarles de manera automática y cubre los meses de julio y agosto, anunció este martes la jefa de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), Amy Vega.

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“‘Acuden Contigo’ es el programa de incentivo de cuido para la clase trabajadora que estableció nuestra gobernadora Jennifer González Colón con fondos estatales y es que, a partir de este próximo viernes, 19 de junio, Acuden realizará un pago suplementario de $600 por menor elegible que participa del programa”, informó Vega, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

“Este pago responde a una compensación especial para las familias elegibles, ya que la elegibilidad del programa comenzó en septiembre de 2025. Así que se quedaron al descubierto los meses de julio y agosto. Así que quisimos subsanar esa situación a través del pago suplementario y este alivio que recibirán los menores elegibles del programa ‘Acuden Contigo’”, agregó.

Vega precisó que el pago suplementario beneficiará a 3,620 menores.

“Esto responde también a 3,052 familias y se traduce en un desembolso de $2,172,000. Este es un pago único y se realizará vía depósito directo, como usualmente realizamos los pagos del incentivo. Es importante informar que las familias elegibles no tienen que realizar ningún trámite para poder recibir el pago suplementario de $600 por menor”, afirmó.

Además, Vega aprovechó para informar que la gobernadora asignó fondos adicionales para darle continuidad a “Acuden Contigo”, que finalizaría el próximo 29 de junio. Especificó que todo beneficiario debe hacer una renovación para continuar en el programa.

“Es por eso que, a partir del 29 de junio de 2026, estaremos enviando un correo electrónico a todas aquellas personas que son elegibles, que continúan recibiendo beneficios del programa ‘Acuden Contigo’, con unas instrucciones para el proceso de renovación”, sostuvo.

Los participantes deberán someter a la Acuden información personal –como su estado civil–, evidencia de ingresos –como talonarios recientes–, declaración jurada especificando la cantidad de horas semanales que trabajan, la planilla de 2025 y certificación de matrícula.

“Esta elegibilidad para el nuevo año fiscal comenzará el 1 de julio del 2026, y quiero ser enfática en que esto aplicará a las personas que ya se encuentran recibiendo el beneficio para que puedan renovar, pero no significa que no podamos estar recibiendo solicitudes nuevas”, aclaró Vega.

Dijo que, para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al (787) 724-7474.

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Departamento de la FamiliaMenores de edadchequesLa FortalezaJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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