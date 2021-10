Aunque existe desconocimiento sobre cuál es el próximo paso para la selección de la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, anticipó que en ese cuerpo se espera que se produzca un trueque entre la Legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi para dar paso a la confirmación de los nuevos directivos.

Ese trueque, que dé paso a la confirmación en la Legislatura de los nominados para la presidencia y presidencia alterna de la CEE, debe permitir que los populares escojan al menos al segundo en mando y además abra la puerta para enmendar el Código Electoral. Este es el nuevo panorama luego de que el viernes el Tribunal Supremo determinara que el Artículo 3.7 del Código Electoral viola la separación de poderes y, por lo tanto, es inconstitucional el poder que le confirió a ese foro de nombrar al presidente y presidente alterno de la CEE.

“El caucus, no tengo ni que preguntarle, se cuál va a ser el reclamo. Lo sé. Me van a reclamar que simultáneamente con algún nominado tiene que haber algún tipo de balance en el nombramiento. Si es realizable o no, no lo sé. Van a pedir que se tienen que incluir las enmiendas a la reforma electoral”, reveló Hernández.

PUBLICIDAD

Recalcó que desconocía si era un asunto “realizable o no”.

“Sé que ese va a ser el llamado. Por dónde va a ser el acuerdo, dependerá de la magnitud de las enmiendas”, apuntó el presidente cameral.

“Creo que ante esta situación, voy a pedir una conferencia legislativa para ese tema puntual para ver cómo llegamos a una estrategia pensada sobre ese tema. No es un tema de la Cámara”, agregó.

No es la primera vez que la Cámara de Representantes, bajo el liderato de Hernández, pide trueques a cambio de la confirmación de un nominado. En enero pasado y mientras el exsenador Larry Seilhamer era evaluado para ser confirmado al cargo de secretario de Estado, la Cámara pidió a cambio enmiendas al Código Electoral, aprobado por la pasada Asamblea Legislativa dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Seilhamer fue confirmado por el Senado, pero no por la Cámara de Representantes. El gobernador Pedro Pierluisi no cedió a la petición cameral.

Cuestionado sobre ese hecho, Hernández dijo “este es otro momento histórico de la Asamblea Legislativa en un momento donde no había comunicación efectiva. Creo que (ahora) la hay. Pero él (Pierluisi) entiende cómo funciona nuestro caucus. Yo no miento”.

El portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos confirmó que hoy lunes habrá un caucus y este será uno de los temas a discutir. Dijo que el Tribunal Supremo falló como esperaban, pero no delineó el camino a seguir tras el fallo.

“Será materia del gobernador que someta una terna (de candidatos a presidir la CEE) a la Legislatura. Esa sería mi postura. Pero, de nuevo, no he tenido oportunidad de hablar con mis compañeros de caucus”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Y es que se desconocía si tras la decisión del Supremo le corresponde al gobernador nominar a un presidente y a un presidente alterno para la CEE que deben ser confirmados por la Legislatura o es un asunto que debe regresar al paso uno, es decir, ante la consideración de los comisionados electorales.

“Según mi interpretación, volvimos al paso en que el gobernador designa y las cámaras confirman”, afirmó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres.

Mientras que el comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo, se limitó a decir “no voy a hacer expresiones hasta que me reúna con el gobernador para discutir posibles acciones a seguir”.

Para el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, no está claro a quién le corresponde, tras la decisión del Supremo, hacer la selección de la jefatura de la CEE.

“Es una zona gris. Como el Artículo 3.7 (del Código Electoral) presentaba un tema novel, ahora hay que ver cuál va ser el próximo paso”, afirmó.

Ahora bien, dijo que si la selección regresaba a la Legislatura, debían haber vistas públicas.

“Para que los legisladores le hagan las preguntas pertinentes y el pueblo sepa lo que piensa cada uno de esos nominados sobre temas electorales y la implantación del Código Electoral del PNP”, sostuvo.

De manera similar se expresó la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilliam Aponte.

“Nosotros -como movimiento- recalcamos que la apertura y la transparencia siempre se deben llevar en estos procesos democráticos. Hacemos una exhortación al gobierno, en este caso a Pedro Pierluisi, a que la decisión que tome sea la mejor para Puerto Rico”, dijo.

PUBLICIDAD

Recordó que tras las elecciones generales del 2020 hubo mucho “cuestionamiento y desconfianza” y “este es el momento de volver a sentarse a la mesa y hacer de este proceso uno participativo al pueblo”.

Mientras que el comisionado de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario sostuvo que, por el momento, seguirá trabajando con el presidente y la presidenta alterna de la CEE, Francisco Rosado Colomer y Jessika Padilla Rivera, respectivamente.