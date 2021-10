El Partido Nuevo Progresista (PNP), por virtud de sus abogados, se hizo eco del argumento del Departamento de Justicia alegando que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no es una agencia de la rama ejecutiva y, por lo tanto, procede que el Tribunal Supremo desestime el recurso presentado por el Senado para que se devuelva a ese foro la selección de la jefatura del ente electoral.

Los abogados Ramón Rosario y Francisco González rechazaron el planteamiento del Senado de que es inconstitucional la intervención del Tribunal Supremo en la selección de la jefatura de la CEE.

“La CEE es una entidad sui generis, no análoga a cualquier otra agencia o instrumentalidad del Ejecutivo”, indica la moción.

De paso, los abogados alegaron que es un “abuso” que el presidente del Senado, José Luis Dalmau pretenda devolver el asunto a la Legislatura cuando tuvo 15 días para actuar y no lo hizo.

“El presidente del Senado solicita a este honorable tribunal determine que no puede actuar sobre el nombramiento de la presidencia de la CEE y que es la rama legislativa la que debe ejercer una facultad que ya tuvo la oportunidad de ejercer y optó por no hacerlo. Tal abuso del derecho no debe ser premiado por este honorable tribunal”, lee la moción del PNP.

Indican que la Legislatura no actuó para “crear una controversia innecesaria”.

Estos alegatos están contenidos en la moción que presentó el PNP el pasado viernes.

El viernes también la Cámara de Representantes y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) solicitaron entrar en el pleito como amigos de la corte. Aún el Tribunal Supremo no se ha expresado sobre estas peticiones.

Asimismo, presentó su moción el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres. El PPD, al igual que el MVC y la Cámara de Representantes argumentan en sus respectivas mociones que el Código Electoral violenta la separación de poderes establecida en la Constitución al disponer que el Tribunal Supremo escogerá la jefatura de la CEE cuando los comisionados electorales y posteriormente la Legislatura no se pongan de acuerdo sobre la selección.

De otra parte, el MVC y el PPD coinciden en argumentar que el Código Electoral limitó las facultades de la Legislatura en su facultad de evaluar nombramientos.

“Al conferir 15 días a partir de los nombramientos del gobernador, el Código Electoral inconstitucionalmente afecta el plazo que la propia Constitución de Puerto Rico concedió a las Cámaras de la Asamblea Legislativa para actuar sobre un nombramiento”, alegó el PPD.

De hecho, el MVC insta al Tribunal Supremo a que se exprese sobre esa limitación de tiempo.