Yauco – El secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo este lunes que le preocupa que el número de fatalidades a causa directa o indirecta del huracán Fiona aumenten días después del paso del fenómeno atmosférico y en momentos en que gran parte de la isla está sin luz.

“Siempre que hay una fatalidad a nosotros nos preocupa grandemente. De hecho, si hablamos de estadísticas, el año pasado hubo 1,579 muertes adicionales a COVID. Por qué. Porque hubo una falta de acceso a servicios de salud por la situación de que la gente tenía miedo. Eso pudiera estar pasando ahora”, reconoció Mellado.

“Por eso es que nosotros tempranamente, a un día y una semana del huracán, estamos trabajando para poder minimizar ese impacto. ¿Que a lo mejor mueran más personas? Sí, puede suceder, pero pues lamentablemente nosotros con los partners (aliados) que tenemos estamos tratando de poder accesar ese paciente”, abundó.

Al momento, el número de muertes vinculadas con el huracán Fiona asciende a 16.

Rechazó que Salud no haya aprendido la lección del huracán María que además de devastar la isla, provocó la muerte de más de 3,000 puertorriqueños.

“Yo te diría que sí aprendimos la lección de María, que estamos actuando de una manera más rápida. Pero obviamente, hay cosas que no están en control de nosotros, del Departamento de Salud. En este momento, te puedo decir que todos los hospitales están funcionando, que nosotros dos semanas antes del huracán habíamos validado que cada uno de los generadores estuviera funcionando”, dijo.

Mellado hizo un llamamiento ayer a los profesionales encargados de certificar muertes en la isla, que son parte del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, para que se aseguren de cumplir con los protocolos correspondientes, conforme a la Guía de Referencia para la Certificación de Muertes relacionadas a desastres provista por el Registro Demográfico y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“El problema es que no lo llenan por completo. No someten toda la información. Estamos haciendo un llamado para que lo llenen. Por ejemplo, hay un anejo que tienes decir, a tu mejor juicio, si hubo un factor determinante social o un factor externo que haya contribuido a esa muerte. Si un paciente se muere de fallo respiratorio y dentro del determinante social estaba que no tenía electricidad ni un generador”, explicó.

Mellado aseguró que “poco a poco” van a publicar todas las fatalidades a causa de Fiona.

“Nosotros vamos a ser bien transparentes como publicamos las estadísticas de COVID, vamos a publicar cualquier estadística de muerte, cualquier sospecha”, sostuvo.

“No te puedo decir que las fatalidades van a seguir aumentando. Hay mucho esfuerzo en la calle para tratar de evitar eso, pero de que van a haber fatalidades, claro que las van a haber. Siempre en un proceso como este los más vulnerables, lamentablemente corren la peor de la suerte. Es como un virus”, agregó.

Entretanto, el galeno precisó que las iniciativas de Salud incluyen acudir -con el cuerpo de voluntarios de Salud- a las comunidades más afectadas por el huracán Fiona, particularmente las de sur, para identificar necesidades y atenderlas. Mencionó, diabéticos o cualquier persona que necesite ayuda médica.

Además, sostuvo que los alcaldes tienen listados de personas encamadas actualizados porque durante la vacunación contra el COVID-19 se recopilaron esos datos.

Para pacientes que requieren diálisis también se tiene una iniciativa que incluye comunicación directa con las compañías a cargo de ofrecer ese servicio para identificar a quien no lo haya recibido, indicó Mellado.

“Pudiera pasar que existan pacientes que no tengan acceso y eso es lo que queremos identificar con las mismas compañías para nosotros poder traerlos o buscar la manera de que lleguen”, indicó el funcionario.

Respecto a personas que necesiten de algún aparato para mantenerse con vida o en salud, el secretario dijo que mantienen alianzas con organizaciones sin fines de lucro que los puedan asistir con generadores.

“Concretamente, nosotros tenemos varias alianzas con diferentes fundaciones y lo que estamos es refiriendo esos pacientes para que ellos le den el equipo. También el Departamento de Salud hizo un esfuerzo para poder acceso a esos equipos y poder llevárselo a estos pacientes que son indigentes”, dijo aunque no precisó la cantidad de generadores disponibles.