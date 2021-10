Un grupo de legisladores, incluso de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), ven como inoficioso la citación de los cabilderos por la estadidad, particularmente del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien salió del país en el Verano del 2019 tras ganarse el repudio masivo del pueblo.

La llegada del pasado mandatario a Puerto Rico este jueves puede generar manifestaciones a favor y en contra, reconocieron los entrevistados. Otros entienden que su llegada es una “provocación” y parecería ser una movida para que el pueblo olvide los eventos que ocurrieron durante su administración.

“La candidatura write in de Ricardo Rosselló a este puesto de cabildero por la estadidad es una provocación al pueblo de Puerto Rico al igual que su presencia en cualquier foro público, incluyendo el Capitolio de Puerto Rico. Creo que el pueblo no se debe dejar provocar por Ricardo Rosselló. Pero, sin embargo, debe expresar y reiterar su rechazo a esta figura tan nefasta que fue repudiada en el Verano del 2019″, dijo el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal.

“El pueblo no votó en esta elección fatula del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ni siquiera el PNP votó en esa elección fatula. Lo que votó fue una fracción insignificativa de personas”, agregó.

Rosselló Nevares así como su homóloga Elizabeth Torres han confirmado su comparecencia este jueves a la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano de la Cámara de Representantes, presidida por Kebin Maldonado, para contestar preguntas. La comisión hizo las citaciones al amparo de la Resolución de la Cámara 535, en momentos en que también está pendiente la citación de todos los delegados a una sesión de interpelación, que aún no tiene fecha, igualmente en la Cámara.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago cuestionó por qué el liderato popular se enfoca en este tema en momentos en que hay asuntos de mayor relevancia.

“Me parece inexplicable la estrategia del Partido Popular de darle foro a Ricardo Rosselló. No le veo la ganancia política ni el provecho para el país, sobre todo, cuando estamos en medio de una controversia tan importante como el Plan de Ajuste a la Deuda de la que depende la viabilidad económica de Puerto Rico”, dijo Santiago.

“Me parece totalmente inoficioso este ejercicio del Partido Popular, sobre todo, cuando se niegan a hacer lo que sí está en sus manos”, abundó.

La senadora recordó que presentó una propuesta junto al representante independentista Denis Márquez para crear una comisión especial del tema del status. “Por qué no hacen lo que si está en sus manos”, cuestionó.

Igualmente, el representante popular Jesús Santa Rodríguez cuestionó las citaciones.

“Entiendo que hay cosas más importantes para atender que eso”, sostuvo.

Preguntado si entiende que la citación de Rosselló Nevares a la Cámara podría verse como un error táctico de su colectividad , Santa Rodríguez aseguró que no está pasando juicio desde la óptica política.

“Pero es que hay mucha legislación por trabajar. A mí me tocó el presupuesto, ahora el Plan de Ajuste de Deuda y también está pendiente la fiscalización a LUMA (Energy). Hay cosas más importantes que esa y esa es la verdad’, afirmó.

El también representante popular Luis Raúl Torres entiende que es una “obligación y una acción prudente que todo funcionario público o supuestos funcionarios públicos rindan cuentas al país del uso de los fondos públicos”, incluyendo a los cabilderos por la estadidad”.

Torres, sin embargo, exhortó a los miembros de la comisión cameral a “ser cuidadosos con los asuntos que estarán evaluando en esta investigación”.

/ Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

“Pues no podemos permitir que el liderato y representantes del PNP conviertan la Vista Pública en un circo político y que traten de dar la impresión que esto es un acto de persecución política. Confío en el trabajo serio que hará el presidente de la Comisión, nuestro compañero Kebin Maldonado”, señaló Torres.

Para Márquez la mera presencia de Rosselló nevares en la isla le recuerda a los puertorriqueños “lo nefasto de su gobierno, las acciones ilegales y discriminatorias que llevó a cabo durante su gobernación”.

“Parecería querer intentar lavarse la cara y que este país olvide junto a sus secuaces lo que realizó. En ese sentido, eso es lo que pretende con su comparecencia y decirle al país que olviden cuando me parece importante para la conciencia social del país. Prohibido olvidar y mantenerse firme en que este país rechazó”, sentenció.

Natal sostuvo que Rosselló Nevares -pese a su elección como cabildero por la estadidad- no queda reinvindicado luego de participar de un chat en el que se burlaba del pueblo con expresiones machistas, sexistas y homofóbicas.

“Con los eventos que llevaron a su salida de Puerto Rico, lejos de reinvindicarse, queda confirmada su sentencia con todo lo que ocurrió como parte del proceso para eventualmente ser delegado, desde las mentiras en cuanto a su residencia hasta los señalamientos de ilegalidad de cómo emitió su voto. Lejos de una reinvidicación lo que ha ocurrido es que se ha confirmado la sentencia de rechazo a Ricardo Rosselló por lo nefasto que fue como gobernador y por las mentiras que continúa representando en este nuevo cargo”, expresó Natal.

“Yo estoy seguro que el pueblo está concentrado en los asuntos que importan y confiamos que esto no sea una distracción tanto del liderato del PPD y del PNP para lo que representa”, abundó.

Se expresa el gobernador

El gobernador Pedro Pierluisi dijo que la comparecencia no procede porque el proceso de interpelación es solo para funcionarios del gobierno, no aquellos electos.

“Si hay alguien que puede pedirle cuentas a los delegados congresionales son los estadistas porque lo único que se supone que hagan estos delegados congresionales es abogar por la estadidad”, afirmó.

Los portavoces del PNP en la Cámara de Representantes y en el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, opinaron que les parece “bien” la comparecencia de Rosselló Nevares.

“Lo que me resulta curioso es que sea ante una Legislatura que paga cabilderos en contra de lo que el pueblo expresó el 3 de noviembre (con la consulta de status)”, afirmó Méndez.

Destacó que la Cámara debe garantizar la protección y seguridad de Rosselló Nevares.

“Voy a estar allí y cumplir con que se respete su integridad”, dijo Méndez, quien no descartó que puedan haber manifestaciones en contra o favor de la llegada del exgobernador.

El también representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez aseveró que está convencido de que habrá manifestaciones.

“Sé que se están convocando. Debo presumir que van a ocurrir manifestaciones a favor y en contra en el Capitolio”, sostuvo Meléndez.

Rivera Schatz destacó que el rechazo a ciertas cosas y las manifestaciones “no es nuevo ni es exclusivo de ningún partido ni de ninguna figura”.

Méndez mostró su preocupación por saber qué tipo de seguridad habrá en el Capitolio.

“El presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) removió las vallas de seguridad, lo que expone no solamente a manifestantes y empleados sino a la Policía. No hay ningún problema en que la gente se manifieste, pero no podemos permitir que se convierta en un desastre masivo”, manifestó.