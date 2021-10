Los delegados congresionales Elizabeth Torres, Melinda Romero, Ricardo Rosselló y Roberto Lefranc Fortuño han sido citados por la Cámara de Representantes para contestar preguntas en una vista pública de la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano, indicó su presidente Kebin Maldonado.

Zoraida Buxó y María “Mayita” Meléndez serán citadas en una fecha posterior que será revelada la semana que viene.

La citación se realiza al amparo de la Resolución de la Cámara 535, en momentos en que también está pendiente la citación de todos los delegados a una sesión de interpelación, que aún no tiene fecha, igualmente en la Cámara.

Maldonado indicó que las citaciones fueron enviadas hoy, por lo que esperaría hasta el lunes o martes para que confirmen. A preguntas, no quiso aventurarse a cuál sería el curso de acción si no lo hacen.

“Estamos abierto a la comunicación. Lo que queremos es que todo fluya sin inconveniente”, indicó al precisar que quisiera que todos participen de manera presencial. De ser ese el caso sería, que se sepa, la primera actividad pública en la que participaría Rosselló en Puerto Rico desde que abandonó la gobernación.

“Ciertamente los propios delegados, una vez han pasado los primeros tres meses, entre ellos han salido diferencias, discrepancias y ellos mismos han establecido que algunos no han cumplido con ciertas funciones. Tampoco sabemos cuáles son las funciones de los delegados porque la ley 167 no establece as funciones y una incógnita que queremos resolver es esa: cuáles son sus funciones y deberes como funcionarios electos”, indicó Maldonado.

Los delegados devengan un salario anual de $90,000 y también tienen derecho a reclamar $30,000 en reembolsos por un sinnúmero de gastos.