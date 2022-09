Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, exigió, esta lunes, a la empresa de electricidad LUMA Energy la conexión de energía inmediata para el Centro de Servicios de Salud Menonita, en Coamo, que colapsó, tras más de una semana de funcionamiento continuo afectando los servicios a los ciudadanos en este momento crítico.

”Tenemos una emergencia que resolver. Estamos exigiendo de forma inmediata que LUMA conecte el servicio eléctrico al hospital que tanta falta hace en este momento. Parece mentira que en una semana solo hayan energizado una pequeña porción de la población y que precisamente llegarán con energía a una cuadra del hospital dejándolo sin servicio”, señaló García Padilla.

El ejecutivo municipal sostuvo que no entiende cómo es que el servicio eléctrico en su ciudad no se restablece cuando no hay daños que impidan la conexión.

”Coamo está listo para recibir energía. El hospital es la prioridad. No podemos dejar desprovista a la población de los servicios médicos. Es un acto de ineficiencia que no podemos pasar por alto. Si LUMA se mueve, hoy mismo todos podríamos tener energía porque los sistemas están revisados y funcionales”, puntualizó.