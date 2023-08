El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cuenta con fondos asegurados bajo el presupuesto vigente para organizar una academia de vigilantes, aunque la secretaria Anaís Rodríguez Vega mantiene esperanzas de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorice el dinero necesario en el transcurso de este año fiscal.

Rodríguez Vega ha estimado que realizar una segunda academia de 75 vigilantes –luego de la que comenzó el pasado año fiscal– requeriría unos $5 millones, pero el presupuesto aprobado para el DRNA solo incluyó una partida de $1.6 millones para el reclutamiento de “personal técnico” en la dependencia.

“Es algo que estamos en conversaciones con la OGP, para que ese fondo de reclutamiento de servidores públicos se le asigne al DRNA para una segunda academia de 75 nuevos vigilantes. Debe ser alrededor de $5 millones”, señaló la titular de la agencia.

Previo a la academia de 75 agentes que comenzó en la primera mitad del año, el DRNA no graduaba nuevos vigilantes desde 2004. Por lo tanto, la inmensa mayoría de su plantilla, de alrededor de 300 vigilantes, excede los 20 años de servicio.

Anaís Rodríguez Vega, secretaria del DRNA, estimó que la nueva academia de vigilantes costaría $5 millones. (Teresa Canino Rivera)

El director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, explicó, por su parte, que el presupuesto que certificó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó $5 millones bajo la custodia de esa dependencia, dinero al que el DRNA podría acceder bajo determinadas condiciones.

“Está basado básicamente en completar la academia que está corriendo y, una vez se complete esa academia, pasamos a la próxima academia”, subrayó Blanco en entrevista reciente con El Nuevo Día.

En abril, Rodríguez Vega precisó que el DRNA contaba con 297 vigilantes, y dijo que aspira a que se duplique la cantidad de oficiales. Los 75 vigilantes de la primera clase –que debe completarse antes de fin de año– se distribuirían entre las regiones de Humacao, San Juan y Guayama.

Blanco, no obstante, se abstuvo de ofrecer garantías en torno a la posibilidad de asignaciones que den paso a reclutar la cantidad de vigilantes solicitada por Rodríguez Vega.

“Es un riesgo real de que (los vigilantes) se nos empiecen a retirar y no haya personas que ocupen esas posiciones”, aceptó Blanco. “Por muchos años, el Cuerpo de Vigilantes no estuvo siendo renovado como se supone que sean estas cosas, y eso es parte de lo que queremos hacer. No podemos pretender que esto funcione si tenemos espacios de 20 años entre una clase y la próxima”, agregó.

De otra parte, el domingo, el DRNA anunció que abrió una convocatoria para llenar puestos transitorios con las debidas aprobaciones de la OGP y la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos.

En específico, el DRNA planifica llenar los siguientes puestos: Especialista en Control y Certeza de Calidad Ambiental II, Oficinista I, Oficial de Permisos Ambientales I, Administrador en Sistemas de Oficina l y Oficial de Inspección y Cumplimiento Ambiental, se informó en un comunicado.

Para más información, los interesados pueden acceder a la página: https://www.drna.pr.gov/documentos/conv-empleo/formularios-para-convocatorias-de-empleos/convocatorias-a-puestos-transitorios/