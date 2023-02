La designada procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, confía en los próximos días haber completado el trámite exigido por el Senado para la evaluación de su nominación. Mientras, dijo, continúa reuniéndose con los legisladores y legisladoras en vías a clarificar cualquier duda relacionada con su designación.

“Este pasado lunes, entregué mucha de la información financiera y algunos documentos adicionales y lo que me falta es el estado financiero, que tiene que estar certificado por un contador público autorizado”, explicó la designada, al agregar que el martes se reunió con personal de la Comisión de Nombramientos del Senado, quienes la orientaron sobre el proceso.

A principios de semana, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, indicó que la nominación de Rivera Sierra estaba en juego, ya que no contaba con el respaldo de, al menos cuatro senadores de Pava, así como de miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Rivera Sierra necesita un mínimo de 14 votos para ser confirmada.

Desde su nominación el pasado 8 de enero, la designada se ha reunido con unos 20 senadores y senadoras. “La experiencia ha sido positiva. Algunos me han dicho que tengo su voto y que les gusta la línea de trabajo. Hay otros que no me han dicho textualmente que tengo su voto, pero el tener la oportunidad de que me conozcan ha sido positivo”, explicó.

Rivera Sierra dirigió por 18 años el Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced. También fundó y dirigió la Red de Albergues de Violencia de Género. “No vengo del sector público ni de ningún trabajo político, así que el poder darle esa oportunidad para que me conozcan y poder aclarar expresiones de cómo me catalogan es importante para que puedan tomar una decisión justa y con los elementos que necesitan”, expresó.

Senadores como Thomas Rivera Schatz, del PNP, y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, han expresado reservas con la designación por no coincidir con posturas que en algún momento ha asumido Rivea Sierra. Otros han sostenido que prefieren esperar al proceso de vistas públicas antes de emitir alguna opinión. “Estoy segura que así va a ser, que voy a tener los votos porque, como te indiqué, al darles la oportunidad de que me puedan escuchar, presenta un panorama completamente distinto”, indicó.

Dijo que, aunque sus nuevas responsabilidades han implicado un cambio familiar, igualmente ha podido comenzar a identificar retos y oportunidades que tiene la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para allegar nuevos fondos, fortalecer acuerdos colaborativos e integrar áreas de trabajo que no formaban parte de la OPM, pero indispensables para atender las necesidades de las mujeres. “Cuento con todo lo que se necesita para esta posición, la experiencia, la sensibilidad y, sobretodo, el compromiso y es lo que quiero seguir haciendo desde la procuraduría. Es una oficina que tiene muchas oportunidades por maximizar”, sostuvo.