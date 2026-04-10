Contralora emite “opinión favorable” sobre manejo de fondos federales por COVID-19 en el Fondo del Seguro del Estado

Tras cinco meses sin emitir informes de auditorías, la nueva contralora, Carmen Vega Fournier, publicó este viernes el segundo, en la misma cantidad de días, con una “opinión favorable” sobre el manejo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a fondos federales relacionados con la pandemia de COVID-19.

“El resultado de esta auditoría refleja que las operaciones evaluadas de la Corporación se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable”, expresó la contralora, quien añadió que “el informe emitido contiene una opinión favorable, lo que significa que las transacciones examinadas cumplen sustancialmente con los requisitos legales y normativos aplicables”.

La auditoría, correspondiente al período del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025, incluye los fondos bajo el “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (CARES Act) y el “American Rescue Plan Act” (ARPA).

“Entre los principales resultados, se destaca que los ingresos federales fueron depositados en cuentas bancarias separadas conforme a la reglamentación aplicable; los fondos fueron registrados oportunamente en el sistema contable según las disposiciones federales, se prepararon los informes de cierre correspondientes, incluyendo la devolución de sobrantes al Departamento de Hacienda conforme a la normativa federal. En cuanto al control interno, la auditoría determinó que la Corporación mantiene una estructura adecuada y efectiva, sin identificarse deficiencias significativas que ameriten señalamientos o comentarios en el informe. Por lo que reconocemos estas buenas ejecutorias de los empleados y la administración de la Corporación”, indicó la licenciada, en declaraciones escritas.

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Aun ante la ausencia de hallazgos, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió las siguientes recomendaciones a la CFSE: continuar fortaleciendo sus controles internos, mantener la transparencia en el manejo de fondos públicos y asegurar la sostenibilidad de sus prácticas administrativas conforme a los estándares estatales y federales.

“La ausencia de hallazgos en esta auditoría no debe interpretarse como un ejercicio concluido, sino como una responsabilidad continua de mantener controles efectivos, fortalecer la gobernanza y asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes aplicables, especialmente en el manejo de fondos federales”, añadió Vega Fournier.

La OCPR publicó este jueves su primer informe en más de cinco meses, una auditoría sobre la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familiaque identificó el pago de más de $150 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional a personas fallecidas. El informe también señaló deficiencias en el manejo de instituciones que albergan transitoriamente a residentes elegibles para recibir este beneficio.