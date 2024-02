Contribuyentes recibirían el incentivo reintegrable en mayo

“El contribuyente no tiene que hacer una gestión particular. Los contribuyentes lo que deben hacer es, tan pronto ya arranca el ciclo contributivo y puedan radicar las planillas, pues presentar sus planillas” , dijo el mandatario.

“El proceso de planillas es el mismo de siempre. Después que se radican las planillas y que ya se ha establecido la responsabilidad contributiva de cada cual, el Departamento (de Hacienda), entonces, va a estar evaluando las planillas para hacer estos pagos por el incentivo reintegrable . Yo espero que sea cuestión de meses. Idealmente, estos pagos se estarán llevando a cabo semanas después de que cierra el ciclo contributivo, que usualmente es como el 15 de abril. Me imagino que pudiera ser en el mes de mayo que estemos viendo estos pagos”, abundó.

Aclaró, en tanto, que el incentivo no será menor de $100 y dependerá “del ingreso tributable de la persona”. Destacó, no obstante, que los contribuyentes con ingresos de $250,000 o más anuales no recibirán el alivio. Tampoco lo recibirán quienes se beneficien del crédito por trabajo.