Defensor de las Personas con Impedimentos buscará salir por fin de Minillas: “Tenemos que empezar por la casa”
Fernando Díaz Rivera recorrió, junto a El Nuevo Día, las pésimas instalaciones que dificultan el acceso de la población a la que sirve, incluido un baño donde el inodoro para personas en sillas de ruedas no funciona
8 de marzo de 2026 - 11:10 PM