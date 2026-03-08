Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Defensor de las Personas con Impedimentos buscará salir por fin de Minillas: “Tenemos que empezar por la casa”

Fernando Díaz Rivera recorrió, junto a El Nuevo Día, las pésimas instalaciones que dificultan el acceso de la población a la que sirve, incluido un baño donde el inodoro para personas en sillas de ruedas no funciona

8 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El defensor de las Personas con Impedimentos, Fernando Díaz Rivera, muestra las fallas en el baño contiguo a la agencia, en el que no funciona el espacio para personas en sillas de ruedas y permanece en condiciones insalubres. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Desde la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas en Santurce, donde se ubica la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) hace casi una década en pésimas condiciones, su nuevo jefe, Fernando Díaz Rivera, acentuó la necesidad de concretar –este mismo año– el traslado de la oficina, al tiempo que buscará duplicar el personal y crear una región en la zona montañosa.

ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
