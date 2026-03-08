Desde la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas en Santurce, donde se ubica la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) hace casi una década en pésimas condiciones, su nuevo jefe, Fernando Díaz Rivera, acentuó la necesidad de concretar –este mismo año– el traslado de la oficina, al tiempo que buscará duplicar el personal y crear una región en la zona montañosa.