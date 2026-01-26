Senado confirma al Defensor de las Personas con Impedimentos

El Senado confirmó este lunes a Fernando Díaz Rivera a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), cargo con vigencia de 10 años que ha permanecido vacante desde que, en octubre, ese cuerpo legislativo colgó el nombramiento de David Figueroa Betancourt.

“Los nombramientos buenos fluyen sin ningún problema. Cuando hay trayectoria académica, profesional, personal, sin cuestionamientos de ninguna clase y sin tachaduras, fluyen los nombramientos. Esa es la diferencia entre los nombramientos buenos, como estos, y los nombramientos malos”, comentó el presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz, previo a la votación.

El nominado previo, Figueroa Betancourt, fue rechazado en medio de señalamientos, sobre todo del sector comercial, por supuestamente promover la presentación de demandas frívolas por alegadas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Durante la sesión, también fueron confirmadas las abogadas Thaizza Rodríguez Pagán, Mónica Ballestero Pascual, Helen M. León Alvarado y Angie Acosta Irizarry como juezas superiores del Tribunal de Primera Instancia. Para el mismo cargo, fue confirmado el licenciado Alexis Álvarez Del Valle.

“Aquí sabemos cuáles son los buenos (nombramientos) y cuáles son los malos, y la historia habla por nosotros”, insistió Rivera Schatz. En lo que va de cuatrienio, el Senado ha rechazado varias designaciones del Ejecutivo, incluida Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado y Janet Parra para la secretaría de Justicia.

También fue confirmada este lunes, como procuradora de Asuntos de la Familia del Departamento de Justicia, la exsenadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y exalcaldesa de Las Piedras, Itzamar Peña Ramírez.

“Itzamar es una mujer de principios, de valores... Su designación en este rol es un acierto que fortalecerá al Departamento de Justicia”, argumentó la senadora Wandy Soto Tolentino.

“Que se haga constar que toda la delegación de PNP le votó a favor del nombramiento de la licenciada Itzamar Peña Ramírez como procuradora de Asuntos de Familia del Departamento de Justicia”, anunció Rivera Schatz.

La exsenadora por el PNP y exalcaldesa de Las Piedras, Itzamar Peña Ramírez.

Esfuerzo por llenar vacantes

Pocas horas antes de la sesión, durante la vista pública en la que se atendió la designación de Díaz Rivera, así como el de los nominados a jueces superiores, el ahora defensor de las Personas con Impedimentos indicó que su misión es garantizar los derechos de la población a la que sirve y asegurar la igualdad de oportunidades.

Díaz Rivera mencionó que, tras asumir la dirección de la agencia a principios de este mes, reactivó 10 convocatorias de personal y comenzó a identificar proyectos futuros. Precisó que, al momento, la mayoría de las plazas abiertas en la dependencia son para intercesores, que es el personal que realiza el trabajo de campo en la evaluación de posibles barreras arquitectónicas.

“Tan pronto estén esos 10 nombrados, continuar con la convocatoria de los demás”, expuso a preguntas de la senadora Migdalia Padilla. Destacó que la agencia tiene el 60% de sus plazas vacantes.

Al asumir un turno durante la audiencia pública, el presidente del Senado, dirgiéndose a Díaz Rivera, afirmó que confiaba en que le “exigiría” a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) los recursos y el personal necesario para ofrecer un servicio de calidad desde la Defensoría.

Díaz Rivera completó una maestría en Consejería de Rehabilitación y cuenta con un bachillerato en Psicología en Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico. Además, ha laborado en el Departamento de Retención del National University College y fue consejero en rehabilitación y director regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Al momento de su designación, trabajaba como ayudante ejecutivo en el Municipio de Barranquitas.