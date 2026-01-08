Jenniffer González nombra al nuevo defensor de las Personas con Impedimentos

La gobernadora Jenniffer González designó este jueves a Fernando Díaz Rivera como defensor de las Personas con Impedimentos, cargo que ha permanecido vacante desde que el Senado colgó, en octubre pasado, el nombramiento de David Figueroa Betancourt.

Díaz Rivera, de acuerdo con un comunicado de La Fortaleza, tiene conocimiento exhaustivo en dirección y supervisión, así como de las leyes federales y estatales relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación en el servicio público y privado. El nominado, quien actualmente trabaja como ayudante ejecutivo en el Municipio de Barranquitas, de donde es oriundo, también cuenta con trasfondo en asuntos de cumplimiento normativo, supervisión administrativa, investigación de querellas y coordinación interagencial, con enfoque en accesibilidad e inclusión.

Se informó que Díaz Rivera completó una maestría en Consejería de Rehabilitación y cuenta con un bachillerato en Psicología en Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico. Además, ha laborado en el Departamento de Retención del National University College y fue consejero en rehabilitación y director regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Al ser designado antes del comienzo de la tercera sesión legislativa –que arranca el lunes 12 de enero–, Díaz Rivera entrará en funciones de inmediato como jefe de la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

Ante el Senado, Díaz Rivera buscará correr mejor suerte que su predecesor, Figueroa Betancourt, quien enfrentó amplia oposición dentro de la mayoría del Partido Nuevo Progresista tras señalamientos, sobre todo, del sector comercial por supuestamente promover la presentación de demandas frívolas por alegadas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés), así como por su relación laboral con el abogado José Carlos Vélez Colón, quien ha sido cuestionado por presuntamente promover este tipo de pleitos.