Si bien, al concluir su visita de cinco días a Puerto Rico, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se expresó esperanzada con el flujo de las obras de reconstrucción del sistema eléctrico, advirtió que el renglón de transmisión y distribución –que opera LUMA Energy– requiere mucha más empleomanía para llevar la red a un estado aceptable.

“Las líneas de transmisión y distribución, he estado moviéndome alrededor de la isla y me choca cuán mal están. Cosas que puedes notar a simple vista, y sé por qué es tan increíblemente importante que se atiendan los problemas de mano de obra. Postes de madera todavía sostienen demasiadas líneas y equipo inclinado, a punto de caer en la siguiente ráfaga, sobre todo en la montaña. La madre naturaleza impactando postes y cables, creando mayores riesgos, postes sobre postes con cables visiblemente colgantes. No solo se ve mal, sino que es peligroso, sobre todo en las comunidades más pobres”, enfatizó Granholm en la tarde de ayer durante una rueda de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi.

“Este esfuerzo de reemplazar postes es enorme. Aunque hay dinero para reparar y reemplazar postes, y el trabajo está en proceso –y entiendo que LUMA habla de 25,000 postes y luminarias que se han reparado y reemplazo, un número grande–, ellos no tienen suficientes celadores para hacer el trabajo”, recalcó la jefa del Departamento de Energía (DOE), quien sostuvo una reunión con el primer ejecutivo y personal de LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El pasado lunes, en la primera jornada de su viaje oficial, Granholm visitó las instalaciones de entrenamiento de LUMA en Canóvanas, donde conversó con gerenciales de la empresa y celadoras aprendices. Ayer, en el encuentro con los medios, la funcionaria mencionó que LUMA tiene aproximadamente 600 vacantes.

La secretaria del DOE hizo un emplazamiento directo a que los puertorriqueños consideren unirse a LUMA: “No necesitas tener experiencia. Puedes iniciar como aprendiz y recibir un salario de $71,000 anuales, más beneficios. Como aprendiz, recibes paga mientras te adiestras. El año pasado hubo aprendices que, con el tiempo extra, generaron $130,000 y el salario continúa en aumento según ganas experiencia”.

Shay Bahramirad, vicepresidenta sénior de Ingeniería del consorcio, sostuvo que LUMA reconoce la necesidad de incrementar su fuerza laboral y que se han establecido un plan a cinco años.

“Actualmente, tenemos sobre 1,400 celadores y 3,500 hombres y mujeres (empleados en total). Según progresamos, hay una oportunidad de reclutar, y planificamos incrementar la plantilla de celadores en 40% en los próximos cinco años”, dijo Bahramirad.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi y la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm. (VANESSA SERRA DIAZ)

Encaminado programade $1,000 millones

Granholm, de otra parte, mencionó que el 21 de abril cierra el período de comentarios sobre las formas en que el DOE debería distribuir la asignación congresional de $1,000 millones, que desde un inicio se ha previsto que beneficie a unas 40,000 familias con la instalación de sistemas de paneles solares y baterías de almacenamiento.

Sin embargo, tal como mencionara el gobernador Pierluisi en una mesa redonda con El Nuevo Día la semana pasada, Granholm expresó que el DOE mantiene apertura sobre el propósito al que se pudieran destinar los fondos, aprobados por el Congreso en diciembre pasado. En su entrevista con este diario, Pierluisi sostuvo que el desarrollo de microrredes es un área que el DOE pudiera impactar, toda vez que el gobierno estatal ya administra varios programas dirigidos a la instalación de sistemas solares en residencias, particularmente de familias de escasos recursos económicos.

“Claramente, las microrredes son una pieza en ese proceso, al igual que los paneles en techos. Ambos (estarán incluidos en el programa), y quizás (asignaciones dirigidas a reclutar) fuerza laboral. Por eso es que estamos en el proceso de diseñar el programa y publicaremos una solicitud de propuestas para oportunidades de financiamiento luego de que cierre el período de comentarios”, indicó la secretaria de Energía.

Esta semana, precisamente, FEMA aprobó una asignación de $10.2 millones para la primera etapa del desarrollo de sendas microrredes que permitirían energizar completamente las islas municipio de Vieques y Culebra. En total, los proyectos tendrían un costo de $97 millones. Las microrredes operarían independientemente de la red central de Puerto Rico y contarían con capacidad para generar 12.5 megavatios (MW) en Vieques y 3 MW en Culebra.

En la rueda de prensa, celebrada en el Antiguo Casino de Puerto Rico, Pierluisi anunció que COR3 presentó al DOE el plan para el uso de $3.7 millones para un programa de prevención de interrupciones eléctricas.

“Ya hemos identificado organizaciones y entidades en diferentes partes de la isla, incluyendo nuestra zona montañosa, que tienen proyectos ya adelantados y necesitan apoyo económico para completar los próximos pasos que harán posible el desarrollo de las microrredes”, indicó el gobernador, quien precisó que el gobierno estatal aportará $1.7 millones en pareo.

FEMA estuvo representada en la conferencia de prensa por el administrador auxiliar asociado de respuesta y recuperación, Keith Turi. La administradora nacional de la agencia, Deanne Criswell, quien estaba supuesta a reunirse ayer con Pierluisi y Granholm, se excusó debido a que se encuentra en Misisipi atendiendo la emergencia causada por tormentas severas y tornados hace una semana.

Con la reunión del viernes con funcionarios estatales y federales, Granholm concluyó su segunda visita oficial a Puerto Rico desde el paso del huracán Fiona en septiembre pasado. En esta ocasión, la jefa del DOE hizo paradas en Orocovis, Adjuntas, Yauco, Mayagüez e Isabela, además de la visita a las instalaciones de LUMA en Canóvanas.