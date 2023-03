En el inicio de su cuarto viaje oficial durante este cuatrienio para supervisar el progreso de la transformación y reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, visitó este lunes el recinto de LUMA College en Canóvanas, donde la funcionaria preguntó, entre otras cosas, sobre la cantidad de trabajadores de campo con los que cuenta la empresa a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla.

“Más de 1,400 trabajadores”, planteó Shay Bahramirad, vicepresidenta senior de ingeniería, manejo de activos y programa de capital de LUMA Energy. “¿Tienen los necesarios?”, cuestionó Granholm. “El plan es contratar más”, respondió Bahramirad.

Como parte de la visita la secretaria recorrió las áreas de entrenamiento que LUMA utiliza para preparar a sus nuevos celadores y trabajadores de campo. En el laboratorio de práctica de transformadores, el supervisor de instructores de LUMA College mostró a Granholm cómo enseñan a sus estudiantes a instalar el servicio de energía eléctrica a nivel industrial y residencial.

Se espera que durante el verano complete el curso la cuarta clase que gradúa LUMA College, compuesta por 47 personas, la más grande hasta el momento. La cantidad total de trabajadores de campo tampoco es suficiente para atender las tareas de reconstrucción del sistema eléctrico, por lo que se requiere una “combinación de trabajadores locales y contratistas”, precisó Bahramirad.

La vicepresidenta senior de LUMA también habló a Granholm sobre el interés de la empresa en fomentar la equidad de género, aumentando en entrenamiento y contratación de mujeres como trabajadores de campo. La secretaria de Energía tuvo allí la oportunidad de sentarse a conversar con seis de las diez mujeres que forman parte del grupo de 47 personas que completa el curso de LUMA College.

“Es un trabajo que yo siempre admiré y ya que LUMA me dio la oportunidad de poder hacerlo, pues dije, ‘vamos a intentarlo’, no solamente por el pueblo de Puerto Rico, yo tengo una bebé de tres años y lo hago también por ella, para darle un mejor futuro, no solamente estabilidad económica, sino un mejor servicio de energía eléctrica”, sostuvo Grace Marie Oquendo, de 33 años.

El recinto de LUMA College en Canóvanas subre un área de 18,000 pies cuadrados y el laboratorio para ofrecer adiestramientos prácticos a la próxima generación de celadores “es el quinto de su clase en los Estados Unidos y es el primero en ser construido en el Caribe”, sostuvo el portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini.

“Es un trabajo fuerte, un trabajo que requiere mucha condición física, pero nosotras estamos aquí todas con un propósito, dejarles saber al mundo que nosotras las mujeres podemos hacer cualquier tipo de trabajo y tenemos la fuerza, la valentía de poder ejecutarlo”, manifestó Leyra Cordero, de 29 años, dirigiéndose a la secretaria de Energía.

“Estoy inspirada por ustedes”, compartió Granholm tras escuchar los relatos del grupo de mujeres.

Durante el primer día de visita no hubo declaraciones de la secretaria a la prensa ni se permitió hacer preguntas relacionadas a LUMA College u otros temas.

El viaje de Granholm a la isla -el cuarto desde que fue designada por el presidente Joe Biden- se extenderá hasta el jueves, 30 de marzo, e incluirá visitas a Orocovis, Lares, Adjuntas, Ponce, Yauco, Mayagüez, Isabela y San Juan, para reunirse con miembros de la comunidad y conversar sobre la necesidad “crítica y urgente” de reconstruir y modernizar la red con fuentes de energía limpias, confiables y resilientes.

Granholm ya había iniciado en Loíza el pasado 31 de enero su gira de encuentros comunitarios en Puerto Rico, en momentos en que los gobiernos federal y estatal intentan delinear el uso de $1,000 millones asignados para resiliencia energética.

El Departamento de Energía federal apunta a que esta serie de eventos en coordinación con la Federación Hispana permita a los puertorriqueños brindar su opinión sobre el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico y el estudio PR100, un informe de la agencia financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que analiza vías para lograr que Puerto Rico genere toda su electricidad mediante fuentes renovables para 2050.

Al final del viaje, la secretaria se reunirá con la administradora de FEMA, Deanne Criswell, y el gobernador Pedro Pierluisi, para brindar actualizaciones sobre el progreso realizado por el equipo de recuperación y modernización de la red de Puerto Rico y analizar “los esfuerzos continuos de la administración Biden-Harris para mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico y fortalecer el desarrollo económico a largo plazo de la isla”.

“Apreciamos el liderazgo y apoyo de la secretaria. Esperamos información actualizada en cuanto a los 314 proyectos de FEMA que hemos comenzado, los cuales representan sobre $8.2 millones en fondos federales, y que ayudan a transformar y modernizar el sistema eléctrico en todo Puerto Rico”, compartió LUMA en expresiones escritas.