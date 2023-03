Orocovis - Líderes comunitarios, comerciantes y vecinos de este municipio de la montaña expresaron ayer su frustración ante los retos que conlleva el vivir conectados al vulnerable y deficiente sistema eléctrico del país, durante un encuentro comunitario con la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, como parte de su segunda visita de este año a Puerto Rico.

Una treintena de orocoveños llegaron ayer hasta el Centro de Recepciones Luis Ángel Ortiz Hernández, algunos sin ninguna idea de por qué habían sido convocados, pero interesados en escuchar lo que la secretaria Granholm tenía que decir.

“Tú sabes que todo Puerto Rico tiene problemas energéticos, pues así mismo está nuestra comunidad, con los mismos problemas”, indicó Rosael Meléndez Alvarado, líder comunitaria del barrio Saltos, donde, indicó, vive una gran cantidad de personas de edad avanzada, con los retos adicionales que eso implica.

“En el barrio Saltos hay varias comunidades que nos nutrimos de agua de comunidad, no es de (la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA). Necesitamos energía para esos motores, o sea, que cuando nos falta la luz, más difícil se nos hace procesar el agua. Después del paso (del huracán) María, tenemos unas placas solares, pero a veces no son lo suficiente para poder producir el agua que necesita la comunidad”, narró la mujer, de 61 años, a El Nuevo Día.

Juan Antonio Negrón Berríos, de 76 años y dueño del Laboratorio Clínico Mercado, acudió al encuentro en busca de orientación sobre los requisitos para adquirir placas solares para el negocio que mantiene de pie desde hace 43 años.

“Es una necesidad apremiante (el acceso a fondos para adquirir placas solares), no solamente para mí, para todo pequeño comerciante”, resaltó a las afueras del centro orocoveño.

La secretaria Granholm llegó a Puerto Rico esta semana –en su cuarto viaje a la isla durante la administración de Joe Biden– para reunirse con miembros de diferentes comunidades y discutir los pasos que se están tomando en favor de la transformación y reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico.

Previo al inicio del evento –como parte de la Gira de Participación Comunitaria PR100, en coordinación con la Federación Hispana– Granholm saludó a algunos de los presentes y les preguntó directamente sobre las situaciones que sufren por la inestabilidad del sistema.

“Queremos asegurarnos de no dejar ninguna comunidad atrás”, dijo en inglés. “Necesitamos escuchar a todas las comunidades de Puerto Rico, especialmente a las comunidades que han sido más afectadas”.

En esa línea, la secretaria se hizo eco del alcalde orocoveño Jesús Colón Berlingeri, quien puntualizó en la actividad que su municipio es “un pueblo bien hospitalario, pero un pueblo bien sufrido cuando tenemos fenómenos atmosféricos. Somos de los primeros que se va la luz y somos los últimos en recibir la luz”.

Una vecina presente lo confirmó: en el barrio Mata de Cañas pasó un año y cuatro meses sin luz tras María, en septiembre de 2017; por el huracán Fiona, en septiembre del año pasado, pasó varios meses a oscuras.

Repasan el panorama

El Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico, del Departamento de Energía Federal (DOE, en inglés) ofreció a una treintena de residentes una actualización sobre las labores que han adelantado en el pasado año.

Marisol Bonnet, asesora en asuntos de Puerto Rico del DOE, detalló que al presente hay alrededor de $20,000 millones en fondos otorgados por el Congreso federal para modernizar la red eléctrica del país, “que van a ser bien importantes”, y de los cuales, reconoció, se ha invertido poco.

“Una de las cosas que pudimos contestar en este primer año fue si se puede llegar al 100% (de energía renovable para el 2050), si hay suficiente viento, sol y otras fuentes para poder sacar la energía que necesitamos. Y la contestación es que no tan solo se puede llegar, hay 10 veces más del viento y (energía) solar de lo que necesitamos. Así que ya no es una pregunta si se puede llegar o no, la contestación es que sí”, afirmó, al señalar que el 97% de toda la generación en la isla, actualmente, viene de combustibles fósiles.

Por otro lado, Granholm se mostró optimista en que se cumplirá con el mandato de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, que dispone que la isla debe alcanzar el 40% de energía renovable en 2025. “Esa meta es una meta alta, y tenemos que trabajar con impaciencia”.

Pero, según opinaron varios residentes, esa meta “no es realista”.

“En 2025 son dos años, lo dudo. Olvídate del 40%, ni al 10% van a llegar, se los garantizo”, expresó el vecino Oscar Estela.

Muchos residentes expresaron dudas sobre el proceso que abrió el lunes para solicitar un vale de $30,000 para placas solares. Sin embargo, los expertos en el evento aclararon que esos fondos “no tienen nada que ver” con el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico de $1,000 millones, y cuyas guías se están preparando precisamente con el insumo de las comunidades.

“Nos gustaría que se tome en consideración o que se le dé una prioridad (en el acceso a fondos) a esas familias que están en los campos, en nuestras comunidades, con una necesidad de energía renovable basada en salud, y no en dinero”, pidió el líder comunitario Neftalí Burgos.