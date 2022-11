Aunque dejó claro que al momento no hará recomendaciones puntuales sobre cómo acelerar la reconstrucción de la red eléctrica, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, calificó este miércoles como “inaceptable” que a cinco años del paso del huracán María la mayoría de los casi $12,000 millones asignados para restaurar el sistema eléctrico no se hayan usado y que, por ende, no sea confiable el servicio provisto a los puertorriqueños.

Además, anunció que la meta es que para el 2050, mediante tres vías que se trabajan y serán anunciadas en diciembre, la producción de energía en la isla sea con fuentes renovables.

“Ha ido muy lento. Es inaceptablemente lento. Sé que el gobernador se siente de la misma forma. Sé del trabajo que él está haciendo y del trabajo que nosotros intentamos hacer de cortar los trámites burocráticos para acelerar estos proyectos”, dijo Granholm en una conferencia de prensa conjunta con el gobernador Pedro Pierluisi previo a que ambos participaran de la cumbre de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, por sus siglas en inglés).

“Pero la buena noticia, la oportunidad aquí es inmensa. Hemos iniciado (el Plan) Puerto Rico 100 para llegar a la meta de la isla de 100% de energía renovable para el 2050. Hemos estado trabajando con nuestros laboratorios nacionales para pulir un camino tecnológico para poder llegar allá. Y es viable”, agregó la funcionaria federal.

De antemano, Granholm reconoció que hay “grandes retos”, pero aseguró que puede “arreglar la lentitud del sistema y para eso estoy aquí”.

“No estoy aquí para añadir otra capa de burocracia. Estoy aquí para cortar con la burocracia para ver que los fondos fluyan”, recalcó.

A preguntas de El Nuevo Día sobre qué retos y oportunidades ha identificado hasta el momento, Granholm habló de la burocracia para la aprobación de fondos.

“Hay muchos pasos en el proceso de aprobación que hace muy difícil que los fondos asignados se muevan con rapidez. No es aceptable que de $12,000 millones que han sido asignados a la isla para reconstruir la red, solamente una pequeña cantidad se haya gastado”, respondió.

“Han pasado cinco años (desde el azote del huracán María). No es aceptable. Ese es un gran reto. En cuanto a oportunidades, Puerto Rico tiene mucho que ofrecer cuando lleguemos a ese punto de 100% energía renovable, serán un modelo no solo para Estados Unidos sino para el mundo. Pero tenemos que derrumbar estos retos”, apuntó.

Recluta a Agustín Carbó

Durante su mensaje a los miembros de SESA, Granholm aprovechó para presentar parte del equipo de boricuas que la asiste en Washington y que viaja constantemente a la isla. Anunció que Agustín Carbó, exdirector de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, se unirá al equipo, pero se mantendrá en la isla para asistirla en la encomienda que le dio el presidente Joe Biden el 3 de octubre, en medio de la emergencia provocada por el huracán Fiona, de timonear el equipo federal que impulsa la reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico, que camina con lentitud pese a tener asignados cerca de $11,400 millones. La funcionaria federal debe expandir el equipo que está a cargo de la iniciativa “Puerto Rico 100″, que persigue crear un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables.

“Al estar en Puerto Rico podrá hacer el trabajo necesario”, dijo Granholm sobre Carbó, quien no estuvo disponible, de inmediato, para entrevistas.

“Desde febrero, el Departamento de Energía, con la cooperación de seis de nuestros laboratorios nacionales, hemos estado analizando diferentes formas en que Puerto Rico puede alcanzar la meta de 100% energía renovable. Cuáles son las vías para alcanzarlo. Hemos construido una comunidad de casi 100 consejeros que se reúnen mensualmente para asegurarse que la información recopilada atiende las necesidades y prioridades para producir la más comprensiva data que de paso a la energía renovable con Puerto Rico”, explicó.

Granholm adelantó que en diciembre anunciará “los resultados preliminares que muestran tres vías para encaminar el que Puerto Rico alcance el 100% de energía renovable para el 2050″. Dijo que uno vez establezcan el cómo hacerlo, el segundo paso será hacerlo rápidamente.

De inmediato, Granholm recalcó en su mensaje que era “inaceptable” la situación de la red eléctrica, “pero nos vamos a mover. Nos vamos a mover”.

“El presidente exige resultados y también ustedes, y más importante, los que están fuera de este salón. Simplemente, tener energía. Por mucho tiempo, los puertorriqueños han tenido la carga de tener una red eléctrica poco confiable, en la que no se invierte. Por mucho tiempo, los puertorriqueños han sufrido por obstáculos no previstos, falta de inversión e interminables atrasos en mejoras esenciales a la red eléctrica. Y por mucho tiempo han visto planes sin que haya acción”, sostuvo Granholm, quien previamente fue gobernadora de Michigan y fiscal general del mismo estado y arrancó los aplausos de los asistentes en varias ocasiones.

Recordó que esta es la segunda visita que hace a la isla tras recibir la encomienda de Biden y llegó para saber qué pasa que tras años del huracán María poco se había gastado del dinero asignado por los federales y, más reciente, que tras el paso de Fiona “un huracán categoría 1 haya causado tanto daño”.

“LUMA ha tenido algún progreso”

Cuestionada sobre LUMA Energy y la legislación reciente aprobada encaminada a rescindir el contrato, Granholm dijo que “LUMA ha tenido algún progreso”.

Pero reconoció que las leyes están para cumplirse y que lo que ella desea es que “cada pieza del sistema (eléctrico) sea exitoso”.

Recalcó que Puerto Rico puede ser un modelo no solo para Estados Unidos sino para el mundo entero de lograr que para el año 2050 el 100% de la energía que se produzca en la Isla sea renovable.

Mientras se logra esa meta, el operador de la distribución y transmisión de energía en la isla debe “ser exitoso”, dijo Granholm.

“Y pienso que LUMA puede llegar a eso. No ha llegado aún, pero puede llegar”, puntualizó.

No adelantó qué se puede hacer concretamente para acelerar la reconstrucción de la red y que sea fiable.

“Para eso estamos aquí, en varias reuniones para discutir cuáles piezas se pueden acelerar, cómo nos podemos mover mucho más rápida. Lo informaremos regularmente, qué hacemos y qué piezas se pueden acelerar”, dijo.

El gobernador, por su parte, dijo “no tengo duda que eso va a cambiar” cuando le preguntó por el hecho de que la isla no logrará este año la meta de llevar a un 20% la producción de energía renovable. Hoy día está en un 3%.

“La voluntad política está. Yo estoy completamente comprometido para transformar el sistema energético”, afirmó.

Durante su mensaje, el gobernador aseguró que encamina la isla a dejar atrás la dependencia en el combustible fósil y que su política es no imponer un impuesto sobre la energía renovable.