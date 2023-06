El gobierno de Puerto Rico –a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)– presentó una demanda, en la esfera federal, contra 20 compañías con base en Estados Unidos por su rol en la fabricación y distribución de productos con sustancias tóxicas, que suponen una “amenaza” para el medioambiente y la salud pública.

“Se demanda a esas compañías por los daños causados a los recursos naturales, por la liberación de estos químicos en Puerto Rico. No somos la única jurisdicción que ha demandado al respecto, sino que 26 estados y territorios también han demandado por exactamente lo mismo”, explicó la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, a El Nuevo Día.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas generalmente por sus siglas en inglés, PFAS, dan base a la demanda presentada el 31 de mayo. Estos tipos de contaminantes emergentes son un grupo de agentes químicos que se han usado en múltiples industrias en todo el mundo desde la década de 1940.

PUBLICIDAD

La secretaria del DRNA resaltó que la demanda no debe ser motivo de alarma para la ciudadanía, pues lo que buscan es “velar por el mejor uso de nuestros recursos naturales”.

Según el documento de 88 páginas, los productos fabricados por las compañías demandadas incluían, entre otros, espumas especiales para combatir incendios; productos para el hogar y de consumo, como utensilios de cocina, alfombras, ropa y envases de alimentos repelentes a grasa, manchas y agua. “Los demandados generaron ganancias significativas de la venta de estos productos, incluso, bajo nombres de marcas como Teflon y Scotchgard”, lee la demanda.

Añade que los demandados presuntamente “ocultaron su conocimiento de que las PFAS son tóxicas y presentan riesgos significativos para la salud humana y el medioambiente. Internamente, los demandados determinaron que las PFAS son dañinas y comenzaron a acumularse en la sangre humana en todo el país hace décadas”.

“También, sabían que las PFAS liberadas y/o descargadas en el medioambiente llegarían a las aguas y los suministros de agua potable del Estado Libre Asociado”, prosigue el recurso.

El abogado Samuel Acosta, del DRNA, señaló que los estudios realizados sobre la presencia de las “sustancias químicas eternas” –”forever chemicals”– son limitados. “La demanda lo que persigue, en principio, es hacer un estudio abarcador de toda la isla para poder establecer la magnitud del problema”, indicó.

Mediante los estudios disponibles –centrados “en bases militares”, según la demanda–, se ha hallado contaminación con PFAS en la antigua base naval Roosevelt Roads, la Base Aérea Muñiz y Fort Buchanan, y “se cree que migró a las áreas circundantes, contaminando aguas subterráneas, aguas superficiales y recursos adicionales en las áreas circundantes”.

PUBLICIDAD

El DRNA no pudo estimar cuánto tomará completar el análisis que utilizaría como evidencia en el pleito, que pide encontrar a los demandados “responsables de todos los costos para investigar, limpiar y remover, restaurar, tratar, monitorear y de otra manera responder a los contaminantes por PFAS en sitios a lo largo de Puerto Rico donde los productos de los demandados fueron usados, descargados y/o desechados”.

Las compañías demandadas son 3M Company, AGC Chemicals Americas, Amerex Corporation, Archroma U.S., Arkema, BASF Corporation, Buckeye Fire Equipment Company, Carrier Fire & Security Americas Corporation, Carrier Global Corporation, ChemDesign Products, Chemguard, Clariant Corporation, Corteva, DuPont de Nemours, Dynax Corporation, Old DuPont, Kidde PLC, National Foam, The Chemours Company y Tyco Fire Products LP.

Entre los estados y territorios que han presentado demandas –aún sin resolver– contra dichas empresas, están Alaska, California, Florida, Guam, Massachusetts, Oregón, Texas, Nueva York, Washington, Vermont, Ohio, Carolina del Norte, Illinois, Maine, Nuevo México y Arizona.

En 2021, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) publicó su “mapa estratégico sobre PFAS”, que detalla la estrategia trazada para “proteger a las personas y al medioambiente de la contaminación” por esos compuestos nocivos. En marzo de este año, publicó los nuevos estándares propuestos sobre los niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua potable.

“Es el deber del Departamento de Recursos Naturales velar por la conservación y protección de cada uno de nuestros recursos, no solo en la actividad de individuos, que hemos estado viendo en diferentes casos de construcción, sino también en la actividad comercial. Estamos haciendo lo que hemos sido llamados a nivel constitucional a hacer, (que es) velar y conservar cada uno de nuestros recursos naturales y llegar a las últimas consecuencias contra aquello que, de alguna manera, violente eso”, sostuvo Rodríguez Vega.