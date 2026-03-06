Después de casi tres décadas: Juncos contará en 2027 con una nueva planta de filtración

Juncos - Con el alcance de una producción estimada de 7.5 millones de galones diarios de agua para suplir a 22,000 familias, la construcción de la nueva planta de filtración El Valenciano, en este municipio, culminaría en agosto de 2027 tras el gobierno acoger un préstamo de $90 millones del gobierno federal para completar el prometido proyecto por varias administraciones desde 1997.

“Luego de más de 10 años sin hacerse nada, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene un 55% de construcción. Tenemos el dinero y lo vamos a terminar de construir”, destacó la gobernadora Jenniffer González, desde la construcción en el barrio Ceiba Norte, en las montañas de Juncos.

Acompañada del alcalde Alfredo “Papo” Alejandro Carrión y el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, la mandataria presentó los avances en la construcción de la planta, que estaba paralizada desde 2015 debido a que “el crédito de Puerto Rico fuera degradado a nivel de chatarra, lo que provocó la detención de múltiples proyectos de infraestructura”.

Ya la obra se encuentra en un 55%, dijo González, al destacar que buscan completarla en agosto de 2027 y entregarla dos meses después, si se cumple con “los 730 días de construcción”. El préstamo de este proyecto forma parte del programa federal “Drinking Water Fund”.

“Nos permiten desembolsar de cantazo la cantidad y se repara con solamente un 1% de interés”, indicó.

La nueva planta forma parte de un grupo de cinco proyectos de la AAA en Juncos, con una inversión inicial estimada de $578 millones. Los demás proyectos en El Valenciano se encuentran en etapas de diseño, por lo que la gobernadora no pudo precisar el tiempo de culminación de su construcción.

“Hoy, contamos con los fondos necesarios para completar las tres fases del proyecto, con una inversión total estimada de $578 millones para el desarrollo integral del sistema. Este contempla varias etapas, incluyendo la culminación de la planta de filtración, su expansión futura, así como la construcción de un embalse y la toma de aguas crudas, cuya construcción está proyectada para comenzar el próximo año”, detalló.

Desde la década de 1990, se reconoció la necesidad de desarrollar nueva infraestructura en la cuenca del río Valenciano para fortalecer el suministro de agua potable en esta zona. “Inicialmente, la nueva planta costaba $14 millones, y, ahora, cuesta $77 millones”, comparó la mandataria, al aclarar que solicitaron $90 por si suben los costos en la obra.

El presidente ejecutivo de la AAA comentó, por su parte, que, cuando estuvo trabajando en la Región Este del AAA, pudo ver “la necesidad en el área de Juncos”. “Poder anunciar esto luego de tantos años y que por fin se haya materializado, le dice a todos los junqueños que hay luz al final del túnel”, reflexionó.

Asimismo, Alejandro Carrión, quien puso en las pasadas décadas varias “primeras piedras” del proyecto que nunca terminaba, compartió que la planta de El Valenciano impactará también el desarrollo económico de su municipio.

“En cerca de un año, vamos a resolver el 50% del problema de agua de Ceiba Norte y toda el área que esta planta le da agua. Espero que, con la represa, el Supertubo coja reversa y siga de aquí llevando agua para otros pueblos”, enfatizó el alcalde, en alusión al Superacueducto.

Más allá del impacto directo en la región, la gobernadora coincidió en que este proyecto, como otro anunciado de $100 millones en Caguas, permitirá reducir la dependencia del sistema del Superacueducto para suplir agua a esta zona, fortaleciendo así la estabilidad del sistema de distribución de Puerto Rico.